Alan Queiroz propõe serviço voluntário de capelania escolar nas unidades da rede pública estadual

Com a finalidade de criar um serviço de assistência religiosa e apoio espiritual, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) elaborou um projeto de lei que institui o ‘Serviço Voluntário de Capelania Escolar’ nas unidades da rede pública estadual de ensino, que será desempenhado por um capelão escolar ou assistente em capelania escolar, membro de instituição religiosa e que possua cargo de formação, expedido por entidade representativa estadual ou nacional.

Esse projeto tem como objetivo cuidar do bem-estar integral dos indivíduos, abrangendo corpo, emoções, intelecto e espírito. Isso é feito por meio de ações preventivas, treinamentos, cursos, participação comunitária, projetos educacionais, aconselhamento e visitas, com foco em momentos de crise como enfermidades, abuso, violência, luto e abandono, entre outros desafios.

Segundo o deputado, trata-se de um suporte emocional e espiritual que visa ajudar as pessoas a cultivar o respeito por si mesmas e pelos outros, promovendo o desenvolvimento de uma cidadania autêntica. Ele ainda afirma: “A implementação da capelania nas escolas pode desempenhar um papel crucial na promoção da religiosidade entre os alunos e membros da comunidade escolar, contribuindo significativamente para o crescimento espiritual de jovens e adultos, além de estabelecer uma rede de valores e princípios que se estende para as famílias”.

Por fim, com a devida autorização legal, as entidades religiosas poderão, em colaboração com escolas e famílias, desempenhar um papel significativo no enriquecimento espiritual, moral e ético de todos os participantes.

Texto: Ian Machado / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO