Alan Queiroz solicita a reforma e ampliação de blocos no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Com o objetivo de garantir uma infraestrutura adequada no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a reforma e a ampliação dos blocos do centro obstétrico, maternidade e repouso da equipe no hospital de Porto Velho.

Com 40 anos de criação, o hospital conta com 10 mil metros quadrados de área construída, abrigando 600 leitos, tornando o segundo maior hospital público do Brasil e é referência no tratamento de média e alta complexidade na capital Porto Velho. Com uma média de 1200 pessoas transitando diariamente pelos corredores do hospital, entre profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes de pacientes, faz-se necessário a ampliação e a reforma do bloco do centro obstétrico, maternidade e repouso da equipe no hospital.

De acordo com o deputado Alan Queiroz, a garantia de uma infraestrutura pública de qualidade é de suma importância para a elevação da saúde pública estadual. “Estamos comprometidos com a saúde e bem-estar de nossa comunidade, empenhados em viabilizar a reforma e expansão do centro obstétrico, maternidade e área de repouso do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. Com 40 anos de história, é um pilar vital da nossa cidade, atendendo milhares diariamente. Vamos garantir que ele continue a oferecer serviços de alta qualidade por meio de melhorias na infraestrutura”, ressaltou.

O secretário de estado da Saúde, Jefferson Rocha, ressaltou sobre a importância das ampliações no hospital. “Nossa gestão está empenhada em oferecer um ambiente com mais qualidade e conforto para os pacientes e profissionais da saúde, a unidade já está passando por reestruturações nos corredores e salas e continuaremos realizando ampliações prediais”, finalizou.image.png

Texto: Ian Machado/Assessoria parlamentar

Foto: Daiane Mendonça I Secom / Governo de Rondônia

Fonte: Assembleia Legislativa de RO