Alan Queiroz solicita à Seagri a contemplação de calcários aos piscicultores de Teixeirópolis

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) sugeriu ao overno de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), realize uma parceria com a Prefeitura Municipal de Teixeirópolis, a contemplação de calcários aos piscicultores, por intermédio do programa “Mais Produção/Calcário”.

A indicação tem como finalidade assegurar a qualidade da água nos tanques e viveiros de criação de peixes em cativeiro. O procedimento padrão adotado envolve a aplicação de pequenas quantidades de calcário agrícola, uma vez que a calagem contribui para elevar a alcalinidade da água e o potencial hidrogeniônico (pH) dos sedimentos no fundo dos viveiros e tanques de criação. Além disso, esse processo auxilia na redução das concentrações de carbono e fósforo solúvel na água, desempenhando um papel de extrema importância na desinfecção do fundo dos tanques e viveiros do cultivo.

O deputado Alan Queiroz destacou a importância em promover uma agricultura saudável por meio da aplicação de calcário agrícola. “O cuidado com a qualidade da água em nossos tanques e viveiros de peixes é essencial para garantir a sustentabilidade da aquicultura. A indicação de aplicação de calcário agrícola é um passo importante para preservar nossos recursos hídricos e promover a produção de alimentos saudáveis e abundantes”, enfatizou.

A demanda foi apresentada pelo vereador Júnior Queiroz (Podemos) de Porto Velho, que destacou que o calcário é uma rocha sedimentar composta principalmente de carbonato de cálcio. Ele também ressaltou que a calagem, é uma técnica que envolve a aplicação de calcário agrícola, desempenha um papel crucial na correção da acidez, na neutralização do alumínio (Al), e fornece cálcio (Ca) e magnésio (Mg) para as culturas. Por fim, essa prática resulta em um aumento significativo na produtividade, no fornecimento de nutrientes e em outras vantagens para a piscicultura.

Texto: Ian Machado | Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO