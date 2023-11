Alan Queiroz solicita estudos para implantação de Centros de Especialidades Odontológicas

Em busca de garantir atendimentos odontológicos de qualidade a população rondoniense, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) requisitou ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a realização de estudos técnicos e financeiros para a construção e instalação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) nos municípios de Alta Floresta D’Oeste, Alvorada do Oeste, Buritis, Guajará-Mirim, Machadinho D’Oeste, Nova Brasilândia D’Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Vilhena.

O requerimento tem como objetivo ampliar a cobertura da saúde bucal em Rondônia, componente fundamental do bem-estar e da qualidade de vida de nossa população e é de suma importância garantir que todos tenham acesso a tratamentos adequados. Há a existência dos CEOs em Porto Velho, Ariquemes, Cerejeiras, Ji-Paraná e um nível estadual na Policlínica Oswaldo Cruz.

O deputado Alan Queiroz ressaltou o seu compromisso em levar um atendimento odontológico de qualidade a população. “Buscamos promover a implementação efetiva da saúde bucal em Rondônia, assegurando o acesso ao tratamento adequado, contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida da população”, disse.

Vale ressaltar que a saúde bucal no estado é uma das preocupações do parlamentar. Em 2023, Alan Queiroz produziu 53 matérias legislativas sobre o tema, e, em setembro deste ano, havia solicitado informações detalhadas referentes à implementação da Saúde Bucal em Rondônia. Além das produções, o deputado estadual realizou recentemente um projeto social com o vereador Júnior Queiroz (Podemos), inaugurando o ônibus do “Todos têm direito a sorrir”, que atendeu a consultas odontomedicas, fortalecendo o compromisso com o bem-estar geral da sociedade.

Texto: Ian Machado / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO