Alan Queiroz solicita recursos para Centro de Geografia da Unir durante reunião em Brasília

Com o objetivo de revitalizar o Centro de Estudos Geográficos e Ambientais da Amazônia Aziz Ab’ Saber (CEGEA/Unir), o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) reuniu-se com o senador Confúcio Moura (MDB), em Brasília, para solicitar a liberação de R$ 2 milhões do orçamento da União. Essa solicitação é crucial para garantir a continuidade das atividades de pesquisa, planejamento e gestão de mudanças socioambientais na Amazônia pelo CEGEA, um centro de pesquisa de referência na região.

Em reunião, a pauta solicitada pelo deputado Alan Queiroz foi atendida pelo senador Confúcio Moura, garantindo a alocação dos recursos para a revitalização do centro de estudos.

De acordo com o deputado, a solicitação reconhece o compromisso com a defesa da educação e pesquisa na Amazônia. “Investir no CEGEA é investir no conhecimento e na sustentabilidade da Amazônia, reforçando nosso comprometimento com o desenvolvimento socioambiental da região”, destacou Alan.

Por fim, a busca do deputado pela revitalização do CEGEA/Unir demonstra um comprometimento valioso com o avanço da pesquisa, planejamento e gestão de mudanças socioambientais na Amazônia. A bem-sucedida articulação com o senador Confúcio Moura, resultou na destinação no valor de R$ 2 milhões para a revitalização do centro e reflete um reconhecimento prático da importância dessas iniciativas para a região.

Texto: Ian Machado | Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO