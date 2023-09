Alcance de 2 milhões de refeições pelo Prato Fácil e projeto Jovem Criador são destaques da semana do Governo de Rondônia

A criação de oportunidades para a capacitação de estudantes por meio do lançamento do projeto Jovem Criador e o avanço do programa Prato Fácil, que garante oferta de refeições aos mais carentes fazem parte das ações de destaque do Governo de Rondônia desta semana.

PRATO FÁCIL

Criado há dois anos e quatros meses pelo Governo de Rondônia, o programa Prato Fácil bateu mais um recorde, na segunda-feira (25), ao chegar à marca dos 2 milhões de refeições ofertadas para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos seis municípios com restaurantes credenciados. Ao todo são 38 estabelecimentos privados que fornecem refeições nutritivas, ao custo de R$ 2 para os beneficiários do programa, enquanto o Governo do Estado complementa o restante do valor da marmitex ou prato feito.

INFLUENZA AVIÁRIA

Com caráter preventivo, em decorrência da detecção do vírus da Influenza Aviária H5N1 de Alta Patogenicidade – IAAP em aves, no Brasil e outros países da América do Sul, o Governo de Rondônia, por meio do Decreto nº 28.460/2023, declarou estado de emergência zoossanitária, suspendendo por 90 dias a realização de exposições, torneios, feiras e demais eventos com aglomeração de aves, e suspende também a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior.

CIRURGIAS ELETIVAS

Na quinta-feira (5) será lançado o Edital de licitação dos serviços credenciados de empresas privadas para atendimento ambulatorial e cirúrgicos nas áreas de Traumatologia/Ortopedia, Urologia e Cirurgia Geral. O objetivo é amenizar a fila de espera por procedimentos em Rondônia, sendo a maior demanda do Estado na área da Ortopedia.

EXPOALIMENTARIA

Com o objetivo de apresentar o potencial de Rondônia, além de fortalecer a projeção de negócios com a perspectiva de alavancar investimentos com empresas internacionais, realizando rodadas de negócios no Peru, o Governo do Estado reforça abertura de novos mercados durante a participação na Feira Expoalimentaria, o maior evento de alimentos da América Latina, em Lima, no Peru.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Durante o período de 25 a 30 de setembro, o Governo do Estado desenvolve ações técnicas aos municípios de Pimenta Bueno, São Felipe do Oeste e Alto Alegre dos Parecis. O objetivo é agilizar o processo de regularização fundiária mediante o Programa Título Já. As ações incluem fiscalização, acompanhamento e auxílio técnico para a conclusão dos projetos que envolvem levantamento topográfico georreferenciado, elaboração de mapas e memoriais descritivos, entre outras etapas.

JOVEM CRIADOR

Com o objetivo de capacitar jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos 52 municípios de Rondônia, por meio de cursos remotos nos eixos tecnológicos de Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design, o Governo de Rondônia lançou mais um importante projeto socioassistencial denominado Jovem Criador. O processo seletivo foi publicado no Diário Oficial de terça-feira (26), As inscrições seguem até dia 5 de outubro.

RONDÔNIA CIDADÃ PRIORIDADES

Um total de 945 atendimentos em diversas áreas foram realizados pelo programa estadual Rondônia Cidadã, que em sua 62ª edição teve como foco o público com prioridades, como pessoas com deficiência; transtorno do espectro autista; idade igual ou superior a 60 anos; gestantes; com mobilidade reduzida; com criança de colo; bem como obesas e doadoras de sangue.

EXCURSÃO EM COSTA MARQUES

Os estudantes da Rede Estadual de Ensino que se destacaram nas redações com o tema “Rondônia e suas Potencialidades Turísticas” foram premiados pelo Governo de Rondônia com excursão em Costa Marques, com visita ao Real Forte Príncipe da Beira. Foi realizado um City Tour para conhecer a primeira basílica do Estado, e visita às margens do rio Guaporé, ocasião em que foi apresentada a história da fronteira, que na época da construção do Forte dividia a região entre Portugal e Espanha.

AMBULATÓRIO

Na terça-feira, 26, o Governo de Rondônia realizou a entrega do ambulatório de fissurados para o Núcleo de Fissurados de Rondônia – Nufis no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. O objetivo é oferecer um serviço humanizado e de qualidade para os pacientes, com a execução de atendimento em reabilitação física, estética, funcional e social dos portadores de fissuras lábio palatais.

ABAV Expo 2023

A América Latina, a ABAV Expo 2023, considerada a maior feira de turismo acontece no Rio de Janeiro, de 27 a 29. O evento conta com um espaço destinado à exposição da gastronomia e do turismo de Rondônia. Essa iniciativa é do Governo de Rondônia que busca fortalecer o Estado no radar dos melhores lugares para visitar, trabalhar e viver do Brasil.

ECONOMIA

Foi publicado na terça-feira (27), pelo Governo de Rondônia, o Decreto 28.464 que propõe medidas para facilitar as operações de exportação e tornar o ambiente de negócios mais favorável aos empresários locais. Um dos desafios que os exportadores de Rondônia enfrentavam refere-se a custos indevidos ao enviar suas mercadorias para armazenagem. A partir de agora, será possível que o exportador anule o débito de imposto.

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

O estado de Rondônia se destaca novamente no cenário nacional, desta vez ocupando o 3º lugar no ranking em doação de órgãos no Brasil, sendo o 1º da região Norte. As doações cresceram 122% em 2023 se comparado a 2019, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos – ABTO. Até o primeiro semestre deste ano foram realizadas 37 captações, resultando no transplante de 74 órgãos entre rins e fígados.

CONFERÊNCIA

O Governo de Rondônia convocou a 6ª Conferência Estadual de Cultura (CEC). Este é o principal espaço de investigação e formulação de políticas culturais com a participação da sociedade no Estado. O tema deste ano é “Democracia e o Exercício dos Direitos Culturais em Rondônia”. O evento é alinhado com a 4ª Conferência Nacional da Cultura com foco no tema: “Democracia e Direito à Cultura”.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

O Governo de Rondônia lança neste domingo (1º) a “Campanha Vacinação Sem Fronteira”, que será traduzida em uma grande mobilização de multivacinação em todos os 52 municípios do Estado, além de distritos, vilas e comunidades tradicionais. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa vai dar um suporte especial em 18 municípios, dentre os quais se incluem os nove que fazem fronteira com a Bolívia.

JOGOS INTERMUNICIPAIS

A disputa dos Jogos Intermunicipais de Rondônia tem nova data. Os jogos foram confirmados para o período de 10 a 22 de novembro, em Porto Velho, pela Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel. Com 14 modalidades esportivas, o JIR tem entrada gratuita para o público, que vai ter a oportunidade de assistir a todas as partidas das modalidades em disputa.

REFORMA E AMPLIAÇÃO

A partir do dia 5 de outubro será iniciada a execução da reforma geral e ampliação predial da Escola Estadual de ensino fundamental e médio 13 de Maio, localizada no município de Ji-Paraná. A Ordem de Serviço referente ao Contrato Administrativo nº CNT/0829/SEDUC/PGE/2023, foi assinada nesta segunda-feira (25) pelo Governo de Rondônia. O investimento está avaliado em R$ 3.524.064,85.

TECNOLOGIA

Com o objetivo de explorar abordagens avançadas em tecnologia e conhecer boas práticas que se adequem à realidade dos estados brasileiros, secretários de Segurança Pública de 14 estados participaram de uma missão internacional na Finlândia-Estônia, ocorrida em Helsinki, capital da Finlândia, e Tallinn, capital da Estônia, na última semana. Rondônia, um dos estados selecionados, foi representado pelo titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, Felipe Bernardo Vital.

ATENDIMENTOS

Atendimentos em serviço social e jurídico foram realizados no distrito de Surpresa e aldeias indígenas de Sagarana, Terra Indígena no Rio Guaporé, Ricardo Franco e Baía das Onças. A ação ocorreu mediante parceria do Governo de Rondônia e Tribunal de Justiça Federal com o objetivo de promover o acesso de auxílios previdenciários/assistenciais à população de localidades remotas e de difícil acesso.

WORKSHOP DE OUVIDORIA

Com a participação de 223 inscritos, o 1º Workshop Nacional de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde – SUS, em Rondônia, promovido pelo Governo de Rondônia, reuniu representantes e gestores da saúde de 23 municípios, de seis estados diferentes, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB em Porto Velho, na quinta-feira (21). O objetivo do evento, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, é promover a valorização do usuário SUS na gestão do Estado, no sentido de desenvolver ainda mais o atendimento nas unidades.

Fonte: Governo RO