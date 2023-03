Aldeia em Alta Floresta d’Oeste recebe Governo Itinerante e obras são executadas com recurso do Estado

O s indígenas prepararam uma apresentação de dança e fizeram uma oração especial, em demonstração à gratidão pelos serviços e obras que estão acontecendo no local, com recurso do Governo de Rondônia. O evento ocorreu na quinta-feira (9), de forma diferenciada, na aldeia São Luiz, na terra indígena Rio Branco, em Alta Floresta d’Oeste, com a chegada do Governo Itinerante

“Estou muito feliz de estar com vocês. O Governo de Rondônia tem o compromisso com o desenvolvimento dos municípios e isso inclui esta aldeia, tenho muito orgulho das produções sustentáveis que os indígenas oferecem. Dessa forma, continuaremos fortalecendo os indígenas, pois todos nós, sendo indígenas ou os que vêm de outros estados ou países, somos todos, o povo de Rondônia, sempre unidos, para o Estado avançar mais “, afirmou Marcos Rocha.

O Governo Itinerante vai aos municípios ouvir as necessidades da população e buscar soluções para dar mais dignidade a todos e assim, gerar mais desenvolvimento às localidades. E desta vez os indígenas da aldeia São Luiz foram ouvidos e tiveram a oportunidade de destacar o quanto os investimentos do Governo têm feito a diferença para eles.

O contentamento abrange desde a pequena indígena, Menayka Makurap, 8 anos, que cursa o 3° ano do Ensino Fundamental, na Escola Estadual Boatt Gerainny, única da aldeia, e que passa por obra de ampliação com recurso do Estado, na ordem de R$ 330 mil; até o mais antigo indígena da aldeia, Anísio Aruá, 86 anos, que está feliz com a evolução da aldeia devido ao apoio do Estado, além da educação, ele aponta os avanços nas produções agrícolas como uma grande conquista.

É da aldeia, o melhor café entre todas as tribos do Estado. O título foi conquistado por Valdir Suruí. No ano passado, parte do plantio dele, cerca de 2 mil mudas de café clonal, foi doação do Programa Plante Mais do Governo de Rondônia. “Produzimos café de qualidade, tendo zelo pelo trabalho e preservando a natureza”, garantiu, que faz todo o beneficiamento do café na própria aldeia. Valdir, a esposa e o filho Tawã, também já foram premiados no Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – ConCafé, promovido pelo Governo de Rondônia.

Nesta aldeia funciona, também, uma agroindústria para beneficiamento do Açaí, regularizada em 2022, com apoio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – Emater/RO. Segundo o gerente da Emater, Osmar Alcântara Benites, a regularização foi precedida de treinamentos e capacitações em boas práticas ofertados aos indígenas, e tornou os produtos aptos para serem comercializados no País. Atualmente, a produção envolve 30 famílias indígenas.

ALDEIA SÃO LUIZ