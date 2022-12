Alemanha é eliminada da Copa do Mundo na primeira fase

Sobrou gol e emoção no duelo entre Costa Rica e Alemanha. Em um jogo cheio de reviravoltas, os alemães venceram por 4 a 2, mas o placar não foi suficiente para classificá-los à próxima fase da Copa do Mundo FIFA de 2022.

Precisando vencer e possivelmente fazer saldo de gol, a Alemanha se lançou ao ataque. Já era um comportamento esperado, ainda mais após o anúncio da entrada de Leroy Sané no time titular. Os alemães pressionaram no começo da partida e chegaram ao gol aos 10 minutos do primeiro tempo, com Serge Gnabry.

O placar se manteve até o segundo tempo. Na volta do intervalo, o ritmo do jogo esfriou e a Costa Rica passou a se soltar. Aos 13 minutos, Tejeda empatou e, aos 25, Vargas virou em jogada de bola parada. O resultado, combinado à vitória do Japão sobre a Espanha, dava a classificação à Costa Rica.

Mas a Alemanha reagiu novamente. Hansi Flick chamou Kai Havertz, que saiu do banco para mudar a partida. O atacante do Chelsea marcou dois gols e virou a partida outra vez. Nos acréscimos, Niclas Fullkrug ampliou e deu números finais à partida: 4 a 2.

Com este resultado, Alemanha e Costa Rica se despediram da Copa do Mundo. As vagas do Grupo E ficaram com Japão, em 1º, e Espanha, em 2º. Os japoneses enfrentarão a Croácia na próxima fase, enquanto os espanhóis terão o Marrocos no confronto.

Momento chave

Poucos momentos após entrar em campo, Kai Havertz teve uma grande oportunidade cara a cara com o goleiro Keylor Navas. O atacante mostrou oportunismo e fez seu primeiro gol na Copa do Mundo, empatando a partida. O gol de Havertz tirou a vitória das mãos da Costa Rica e acabou por eliminar os adversários.

Número

O goleiro Neuer disputou sua 19ª partida da Copa do Mundo FIFA. Com isso, ele se tornou o jogador da posição que mais entrou em campo na competição, ultrapassando o também alemão Sepp Maier e o brasileiro Taffarel (18).

Fonte: Agência Esporte