Alero abre inscrições para 1º Encontro do Fórum Permanente das CCJR

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) abriu nesta terça-feira (15) as inscrições para o 1º Encontro do Fórum Permanente das Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR).

O evento tem o objetivo de criar um movimento contínuo para o fortalecimento das ações desempenhadas pelas Comissões de Constituição, Justiça e de Redação por todo país, garantindo maior qualidade técnica e transparência aos projetos apreciados em cada Parlamento.

De acordo com o proponente do evento, deputado estadual Ismael Crispin, o momento é de fortalecimento dos integrantes das CCJR por meio deste encontro que busca proporcionar debates sobre os aspectos litúrgicos e jurídicos da atuação das comissões parlamentares. “Lançamos a ideia e tivemos a aceitação das CCJR de todo país assim como da nossa Presidência para sediarmos este primeiro movimento nacional. É essencial a necessidade de aprofundar os debates quanto ao campo de atuação das comissões, sua composição, além de outros aspectos que permitem a consolidação e padronização da identidade funcional destas comissões, criando este fórum permanente e consolidando este processo democrático”, ressaltou.

As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas pelo site do evento. O evento busca atender aproximadamente 300 participantes, dentre membros das CCJRs de todo país além dos vereadores das Câmaras Municipais de Rondônia.

“É um movimento pioneiro, idealizado por nosso deputado Ismael Crispin, e que conta com amplo apoio da Presidência da Casa de Leis, colocando Rondônia a frente nesta primeira edição com o objetivo de concentrar esforços para recepcionar todas as Assembleias das unidades da Federação, com uma programação que envolverá palestras, painéis de debate além de aula magna para os participantes”, frisou o presidente do Alero, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota).

O 1º Encontro do Fórum Permanente das Comissões de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR) ocorrerá no período de 19 a 21 de setembro no auditório Amizael Gomes da Silva da Casa de Leis, em Porto Velho.

Texto: Alexandre Almeida I Secom Alero

Imagem: Divulgação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO