Alero anuncia vencedores da Gincana de Conhecimento

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) anunciou nesta sexta-feira (18) os vencedores da Gincana de Conhecimento com o tema “Aprendendo a usar o seu poder”, o qual foi organizado pela Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Estágio (Cafre). A solenidade de encerramento foi conduzida pelo primeiro secretário da Casa de Leis, deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), além de contar com as participações do deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) e do secretário-geral Roger André no auditório Amizael Gomes da Silva da Casa de Leis.

A equipe vencedora foi a Ginlegis que acumulou 1538 pontos. Em segundo lugar ficou a equipe GPS ON com 682 pontos e, em terceiro, a Approach que obteve 635 pontos. A iniciativa contou com a participação de 21 grupos, sendo uma maratona de conhecimento e engajamento com o propósito de formar jovens cidadãos que entendam o fundamento da Alero com o intuito de atuar ativamente em benefício da população rondoniense.

O deputado estadual Cirone Deiró destacou a participação de cada um dos participantes na gincana do conhecimento. “É com grande orgulho que vejo vocês integrarem as equipes e obtendo mais de 55 mil visualizações durante o período. Nosso presidente, deputado Marcelo Cruz (Patriota), dá toda liberdade para que a primeira secretaria possa trabalhar. Isso é merecimento a cada um de vocês e estamos motivados por mais ações em uma próxima oportunidade. Parabéns a todos pela dedicação, empenho e participação de todos”, frisou o parlamentar.

Para o Delegado Camargo, foi um excelente trabalho desempenhado pela primeira secretaria da Alero. “São momentos como esse que devemos agradecer a Deus por tudo que tem feito na vida de cada um de nós. Quero pedir a todos presentes que não sejam apenas mais um. As vezes temos medo do caminho, mas vocês não podem ter medo de caminhar. Vocês não estão parados, pois aqui é uma oportunidade de você ter a escola da vida atuando nos mais variados ramos”, acrescentou.

Roger André valorizou as oportunidades oferecidas pela Casa de Leis em disponibilizar este espaço para que os jovens possam desempenhar seu papel por meio de um estágio. “É muito gratificante que mais de 180 pessoas possam começar a carreira na Casa. Aqui você tem experiências em todas as áreas, galgando novas oportunidades. Esta etapa da vida vocês devem agarrar com toda força de vontade. O presidente Marcelo Cruz tem um carinho enorme por cada estagiário assim como um respeito e consideração por cada um. Vale a pena nos unirmos para sermos um grupo ainda mais coeso, que vocês destaquem em todas as funções”, encerrou.

Ao final foram entregues certificados e medalhas aos participantes além de troféus e brindes aos vencedores da 1ª Gincana de Conhecimento da Alero.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Rafael Oliveira I ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO