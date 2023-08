Alero garante apoio ao novo Procurador-Geral do Estado

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran Rondônia finalizou com sucesso sua participação nas feiras agropecuárias, marcando presença na 38ª Expoari, em Ariquemes, e na 34ª Expoagro, em Rolim de Moura. As feiras, que ocorreram respectivamente de 29 de julho a 07 de agosto e de 02 a 06 de agosto, proporcionaram à autarquia a oportunidade de estreitar laços com a comunidade e reforçar o compromisso com a segurança no trânsito. O atendimento à população nas feiras agropecuárias de Ariquemes e Rolim de Moura superou o número de 10 mil pessoas atendidas.

Durante esse período, o Detran atendeu tanto adultos quanto crianças, por meio de ações educativas colaborativas entre a Escola pública de Trânsito – EPT e a Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito – Dtfat. Além disso, o Departamento contou com a participação não apenas dos servidores locais, mas também de servidores dos municípios vizinhos. A Diretoria de Fiscalização, além de contribuir com as ações educativas, também desempenhou um papel crucial no controle do fluxo de veículos, na segurança dos pedestres, e da segurança viária, com a execução da ação “Quatro Rodas, Uma Vida”, com abordagens e orientações sobre segurança aos condutores de veículos.

Entre as atividades executadas pela Escola Pública de Trânsito destacam-se o jogo da roleta, memória, lona educativa, balões, revistas para colorir, dominó, sequência lógica e a utilização de óculos de realidade virtual. O local ainda abrigou uma mini pista, onde os visitantes adultos experimentaram a sensação de caminhar com óculos simuladores de embriaguez. Ao longo das atividades, os participantes receberam orientações cruciais sobre comportamentos seguros no trânsito, incluindo lições sobre a importância da preservação da vida e o impacto das decisões no contexto familiar. O diretor da EPT, Renato Ramalho destacou que “as mensagens de conscientização sobre a perigosa combinação álcool e direção e os perigos do excesso de velocidade ecoaram fortemente” – destacou.

Dentro do estande, a ação também contou com testes de alcoolemia utilizando o etilômetro, juntamente com informações sobre o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, brindes especiais, como bicicletas, foram sorteados para os participantes.

O diretor-geral Léo Moraes falou da importância da participação de sucesso do Detran nestes eventos. “Para nós, a participação nas feiras agropecuárias de Ariquemes e Rolim de Moura foi mais do que um compromisso, foi um passo significativo para fortalecer a conscientização sobre segurança viária. O sucesso dessas ações só reforça a importância da nossa missão e motiva-nos a continuar construindo um cenário viário mais responsável e protetor em Rondônia.”

Nas duas feiras, o número total de atendimentos superou 10 mil, sendo mais de 4 mil em Rolim de Moura e mais de 6 mil em Ariquemes. A participação do Detran-RO nas feiras agropecuárias reflete o compromisso da autarquia em fomentar uma cultura de trânsito mais segura e consciente, realçando a importância da educação para um trânsito responsável em Rondônia.

Fonte: Governo RO