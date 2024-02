Alero investe em acessibilidade e treina colaboradores para atendimento ao público

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia anunciou a aquisição de quatro cadeiras de rodas que serão utilizadas pelo público interno e externo na Casa de Leis. A medida visa promover a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida e melhorar o atendimento a visitantes que eventualmente necessitem de assistência. O investimento total é de R$ 30 mil. Os equipamentos já estão disponíveis para serem utilizados.

Ao falar sobre o investimento, o presidente da Casa, deputado Marcelo Cruz, afirma que vai além de obedecer a legislação. “Nosso objetivo era tornar a Assembleia Legislativa de Rondônia um ambiente acessível para todos, pois a acessibilidade não é apenas uma questão de cumprir normas, mas sim de respeitar e garantir os direitos de cada cidadão que visita ou trabalha neste espaço, que é a Casa do Povo”, afirma o presidente da Alero.

As cadeiras elétricas serão manuseadas pelos próprios agentes de portaria e recepção. Por conta disso, nos dias 30 e 31 de janeiro, os 26 colaboradores foram submetidos a um treinamento. O supervisor Elison Marinho destacou a importância dos novos equipamentos para otimizar o trabalho dos colaboradores, citando situações em que visitantes com mobilidade reduzida precisam se deslocar dentro do prédio legislativo.

Supervisor Elison Marinho destacou a importância dos equipamentos (Foto: Elison Marinho | Arquivo Pessoal)

“As pessoas às vezes chegam, possuem mobilidade reduzida e querem ir até o 13º andar, por exemplo. Nesse caso, o próprio agente de portaria poderá levá-las até o gabinete e, se necessário, retorná-las à saída”, esclareceu Marinho.

O treinamento abrangeu o correto uso das cadeiras de rodas elétricas e incluiu técnicas de primeiros socorros. O agente de portaria Anderson Messias de Almeida, um dos participantes, ressaltou a importância da aquisição das cadeiras e relembrou situações em que a ausência do equipamento dificultou o atendimento a visitantes e/ou servidores que passaram mal dentro da Alero.

“Já aconteceu de pessoas passarem mal aqui e ser preciso carregar nos braços porque não havia a cadeira de rodas. Agora, vai facilitar bastante o trabalho de todos”, afirma Almeida. Ele ainda destacou que o treinamento ofereceu conhecimentos em primeiros socorros, preparando os colaboradores para agir em situações que exigem assistência imediata. “Eu sou um dos membros da Cipa, na empresa, e vejo o quanto treinamentos como esses são importantes para o nosso trabalho no dia a dia”, garante.

A agente de portaria Nilzana Vieira de Souza também afirmou sua satisfação com o treinamento, destacando que muitos visitantes da Alero possuem mobilidade reduzida, e as cadeiras de rodas facilitarão o acesso a todos os espaços, tornando o trabalho mais ágil e prático.

Texto: Ivanete Damasceno I Secom ALE/RO

Foto: Elison Marinho | Arquivo Pessoal

Fonte: Assembleia Legislativa de RO