Alero presta homenagem ao jornal Diário da Amazônia pelos seus 30 anos de fundação

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou uma sessão solene nesta segunda-feira (6) para homenagear o jornal Diário da Amazônia pelos seus 30 anos de fundação, bem como aos fundadores, diretores, gerentes, autoridades e colaboradores. O Requerimento Nº 539/23 foi proposto pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) e aprovado por unanimidade.

Na abertura da sessão, Ieda Chaves destacou o trabalho do Diário da Amazônia na cobertura dos fatos relevantes do estado de Rondônia. “Eu tenho certeza de que ao longo desta caminhada tiveram muitas pessoas importantes que fizeram a diferença e contribuíram para que pudessem chegar até aqui. Então, parabéns por esse olhar, por ter acreditado em nosso Estado ainda na década de 1970”, disse.

Fundador do jornal, Assis Gurgacz, foi um dos homenageados na sessão solene (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

O fundador do jornal, Assis Gurgacz, também discursou na Sessão. Ele lembrou que as atividades do veículo de comunicação foram iniciadas no dia 13 de setembro de 1993, sendo o primeiro jornal informatizado da região. “Lembro-me como se fosse hoje do dia em que fundamos o Diário da Amazônia. Era um sonho que se tornava realidade. Hoje, 30 anos depois, temos muito orgulho do trabalho que nossos colaboradores têm feito e que sempre pautaram e fizeram um grande trabalho, sempre procurando levar a verdade e a informação ao estado de Rondônia”, narrou.

Jornalismo comprometido

Airton Pedro Gurgacz, que também é um diretor fundador do periódico, agradeceu a homenagem pelo trabalho desenvolvido pelos profissionais. “Eles sempre pautaram um jornalismo para levar a verdade e informação ao estado inteiro, com todas as coisas bem esclarecidas. A gente sempre ouviu e viu isso. Acompanhamos, vivenciamos e estamos aqui”, contribuiu.

Airton Pedro Gurgacz agradeceu a homenagem aos profissionais (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Acir Marcos Gurgacz fez um agradecimento à Casa de Leis pela aprovação da homenagem e fez um resgate histórico do trabalho de desbravamento de Rondônia. “Parece que foi ontem que descerramos aquela placa e começamos a trabalhar. Mas, o Diário da Amazônia nasceu, eu diria, por uma necessidade de uma imprensa livre, com verdade e justiça. Neste sentido, fico apenas no agradecimento à nossa equipe de colaboradores, que fazem a diferença. Não tenho dúvidas de que vamos continuar e vamos continuar o impresso por mais um tempo, fortalecendo a democracia do país”, expressou ao fazer uso da palavra.

Acir Gurgacz parabenizou à Casa de Leis pela homenagem aos 30 anos do Diário da Amazônia (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Contribuição ao Estado

“Essa homenagem não é particular da Alero, é de todo o povo. Não só pelos 30 anos deste informativo, jornal de muito respeito. Mas, ao seu Assis e sua família. A fundação não foi um ato isolado, pois já constava um apreço ao território, ao atual estado de Rondônia. Em função deste coração generoso e apego da família, digo que estou muito satisfeito pela homenagem, por ter sido merecedor”, comentou o ex-governador à época, Assis Canuto.

Para o ex-governador Assis Canuto, homenagem é do povo de Rondônia ao jornal (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

A Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) foi representada pelo defensor público Fábio Roberto de Oliveira Santos. De acordo com ele, é necessário lembrar que a identidade precisa ser valorizada e, bem como, a sua história na construção de um estado. “Penso que o labor de vocês há 30 anos atrás era muito difícil, a comunicação não era tão rápida. Esse Grupo [Gurgacz] naquela época eram os olhos dos grupos socialmente vulneráveis. Portanto, desejo mais 30 anos de excelência, competência e defesa dos vulneráveis”, contribuiu.

Já a superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Tereza Janete, ao fazer uso da palavra, lembrou que falar de jornalismo é falar de grandes profissionais, de programas mais dinâmicos, precisos e rápidos. “A gente fala em transparência, gestão e operacionalização são ícones que o trabalho exige e, estar aqui hoje é gratificante. Agradeço a oportunidade de me colocar no portfólio de vocês que a Superintendência”, falou.

Breve histórico

Solenidade contou com a presença dos colaboradores que fazem parte da história do jornal (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

O Diário da Amazônia foi o primeiro jornal informatizado da região e teve como missão inicial informar os moradores locais sobre os acontecimentos regionais, nacionais e internacionais, além de promover o desenvolvimento da região. Desde a sua criação, em 1992, os fundadores investiram em tecnologia e profissionalismo, contratando os melhores profissionais da imprensa e técnicos.

Logo de início, o jornal passou a circular de segunda a domingo em todos os municípios de Rondônia e também no Acre, Manaus, Brasília e outras capitais. Nos últimos anos, os principais jornais brasileiros fecharam ou se tornaram online devido à evolução de outros meios de comunicação promovida pelo avanço da internet, mas ainda assim, o Diário da Amazônia se mantém firme e forte, com uma equipe comprometida em levar informação de qualidade para os leitores.

Texto: Etiene Gonçalves / Assessoria parlamentar

Fotos: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO