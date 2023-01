ALERTA – Defesa Civil adverte sobre cuidados durante inverno amazônico

Para comunicar qualquer risco, sinistro ou solicitar ajuda, está disponível o telefone 199

Com a intensificação do período de inverno amazônico e a tendência de cheia do rio Madeira, a Defesa Civil Municipal segue alertando a população sobre os cuidados que devem ser tomados devido o grande volume de chuvas e, consequentemente, sinistros como desbarrancamentos, transbordamento de canais e outros.

A semana começou com nível do rio em 8,89 metros, chegando a atingir 10,50 metros, e com isso, principalmente a população ribeirinha, deve redobrar os cuidados. Para comunicar qualquer risco, sinistro ou solicitar ajuda, a Defesa Civil Municipal disponibiliza o telefone 199.

Equipes continuam monitorando as regiões do alto, médio e baixo Madeira, com constantes vistorias técnicas. Em cenário de chuvas fortes, a orientação é para que o cidadão busque abrigo e permaneça em local seguro. Quando houver raios, evitar estender roupas principalmente em varais de arame, assim como é orientado para que as pessoas fiquem longe de cercas, alambrados e não manuseiem linhas telefônicas ou de energia (para os profissionais que trabalham na área).

Para se manter informado, o munícipe também pode fazer o cadastro do serviço de alerta por SMS, enviando uma mensagem de texto com o CEP do local da residência para o número 40199, número gratuito da Defesa Civil Nacional.

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO