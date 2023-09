ALERTA Equipes da Prefeitura atenderam sete chamados de quedas de árvores na quarta-feira (20)

Comemoração será no próximo dia 2 de outubro, feriado que marca a criação do município

Para celebrar os 109 anos de criação do município de Porto Velho, a Prefeitura da capital, através da Fundação Cultural do município (Funcultural), vai realizar uma série de shows no Mercado Cultural, no próximo dia 2 de outubro, feriado municipal para comemorar a importante data.

“Estamos preparando um evento com muito carinho, com artistas regionais de diversas matizes, para celebramos os 109 anos da nossa querida capital, cidade que acolhe os nascidos aqui e o que vieram em busca de oportunidades, nos transformando numa capital cosmopolita e muito rica culturalmente, por essa grande mistura”, disse o presidente da Funcultural, Godofredo Neto.

O evento deve ser iniciado no começo da noite, no Mercado Cultural, que é um ponto que atrai muitos porto-velhenses e visitantes.

HISTÓRIA

A região de Porto Velho pertencia ao estado do Amazonas, sendo vinculada ao município de Humaitá. No dia 2 de outubro de 1914, o então governador do Amazonas, Jonathas Pedrosa, assinou a Lei nº 757 que criou oficialmente o município de Porto Velho. No dia 2 de outubro se comemora o aniversário de criação do município e 24 de janeiro a sua instalação.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO