Alex Redano agradece ao Governo por ação do DER no distrito de Nova Dimensão

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) garantiu, junto ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a ação de recuperação da rodovia RO 420, conhecida como Linha D, no distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré. O pedido foi oficializado junto ao diretor do DER, coronel Eder André Fernandes, no dia 23 de novembro sobre a necessidade da recuperação desta via.

Em resposta, o DER informou ao parlamentar que os maquinários estarão disponíveis na “Linha D” no próximo dia 11 de dezembro, atendendo a mais esse pedido do deputado que conhece de perto as necessidades daquela população. “Recebi esse pedido do vereador Marquinhos da 28, e que logo solicitou, ao diretor do órgão, o atendimento aos moradores daquela linha”, afirmou o parlamentar.

Para o parlamentar, a rota é essencial para os moradores da região. “Esta é uma via de transporte aos moradores, salientamos que o trecho mencionado apresenta condições precárias para o tráfego com segurança e sobretudo, em razão de fatores naturais que causam o desgaste da supracitada rodovia, buscando providências favoráveis que contemplem as melhorias dessa rodovia, no trecho entre o distrito de Nova Dimensão e o município de Nova Mamoré”, frisou o deputado.

De acordo com Alex Redano, o objetivo do serviço consiste em melhorar as condições de trafegabilidade das famílias e produtores rurais, visando o escoamento dos produtos e animais, bem como, o transporte de alunos e de pacientes. “O atendimento a esta indicação, promoverá também, maior segurança aos usuários que diariamente trafegam pela RO-420”, encerrou.

Texto e foto: Mateus Andrade

Fonte: Assembleia Legislativa de RO