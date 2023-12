Alex Redano e sua mensagem de fim de ano

Em um cenário onde as questões de igualdade de gênero e do enfrentamento às violências contra as mulheres estão cada vez mais presentes no debate público, o deputado Ismael Crispin (MDB), articulou em parceria com a Rede Lilás, o Conselho Estadual da Mulher e os membros da Comissão de Defesa Dos Direitos da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso da ALE, um incremento de R$ 2, 5 milhões, por meio de emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, para atender as necessidades das mulheres rondonienses. O valor foi aprovado na Assembleia e agora segue para sanção do Governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha.

De acordo com o Ismael Crispin, que é membro da Comissão de Defesa Dos Direitos da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso da ALE, o investimento será direcionado para apoiar uma série de iniciativas vitais. Estas incluem programas voltados à saúde, educação e segurança das mulheres, além de projetos sociais estratégicos. “É crucial assegurar que as mulheres de Rondônia tenham acesso a serviços e apoio de qualidade. Estamos confiantes de que este investimento trará mudanças concretas e positivas, impulsionando a igualdade e ampliando as oportunidades para as mulheres em nosso estado”, enfatizou.

Segundo o parlamentar, o orçamento também contempla o equipamento dos conselhos municipais de mulheres e o fortalecimento do Observatório do Feminicídio, um projeto recentemente criado para monitorar e combater a violência de gênero em Rondônia. “Esse montante visa ainda apoiar a realização da Conferência de Política para as Mulheres em 2024, um evento crucial para discutir e planejar ações futuras nas políticas públicas voltadas para as mulheres no estado”, pontuou Crispin.

O deputado fez questão de destacar também, o papel fundamental das deputadas da Assembleia Legislativa de Rondônia, Cláudia de Jesus, Dra. Taíssa, Ieda Chaves, Gislaine Lebrinha e Rosângela Donadon. “Atualmente, contamos com seis deputadas representando as mulheres rondonienses, um marco significativo em nossa história. Sou grato pela oportunidade de contribuir nesta luta tão importante e justa”, finalizou o Ismael.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO