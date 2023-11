Alex Redano indica ação itinerante para prevenção à saúde de caminhoneiros em Rondônia

A participação do vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Jean Oliveira (MDB), na última quarta-feira (8), na 26ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza (CE), marcou um passo significativo para a representatividade de Rondônia nas discussões sobre o futuro da Amazônia.

O encontro contou com a presença de parlamentares de diversos estados que compartilham o bioma amazônico, inclusive aqueles fora da região Norte, como Mato Grosso e Maranhão. Uma das conquistas notáveis da conferência foi a eleição de um representante de Rondônia, deputado estadual Laerte Gomes, para presidir o Parlamento Amazônico em 2024. Jean Oliveira, ao discutir o marco, destacou o reconhecimento do compromisso político e da influência crescente de Rondônia no cenário nacional, enfatizando que a escolha reflete a qualidade da política desenvolvida no estado.

“A Assembleia Legislativa de Rondônia tomou a frente para eleger um representante nosso, marcando a responsabilidade e o impacto de nossa política além das fronteiras estaduais,” afirmou Jean Oliveira. Ele sublinhou a importância da representatividade de Rondônia e outros estados com o bioma amazônico na nova diretoria, ressaltando que esta não é apenas uma vitória política, mas também uma oportunidade para amplificar os anseios e desafios ambientais da região.

O deputado Jean Oliveira realçou a necessidade de preservar a Amazônia de forma sustentável, reconhecendo a pressão ambiental que a região enfrenta e a importância de valorizar e proteger as comunidades locais. “Nosso objetivo é desenvolver esta região de forma sustentável, trazendo também riquezas econômicas,” declarou Jean Oliveira, assumindo um compromisso com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida dos habitantes amazônicos. Com esse espírito, a 26ª Conferência da Unale não foi apenas um evento de deliberações, mas um palco onde o futuro da Amazônia começou a ser redesenhado, com o deputado Jean Oliveira e outros líderes comprometidos em buscar soluções equilibradas para o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental.

Texto: Ricardo Barros / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO