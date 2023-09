Alex Redano indica alteração em lei que institui jornada de trabalho e cria gratificação para fiscalização de trânsito

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) buscou recursos junto ao Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER), para a execução de obras de sinalização horizontal e vertical, na Rodovia Lucia Tereza, que interliga a BR 364 ao município de Espigão do Oeste. O anúncio, sobre o início da obra, foi feito após reunião realizada no gabinete de Cirone, com a presença dos vereadores Cosmo de Novaes Ferreira, o Cocó e professor Hermes Pereira Junior, de Espigão, além do diretor do DER, coronel Eder Andre Fernandes Dias. “A sinalização da rodovia foi uma reivindicação feita pelos vereadores, em nome da população local”, explicou Cirone.

Os trabalhos de micro revestimento do asfalto, para realizar a sinalização, já foram iniciados. Cirone lembrou que a sinalização horizontal tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, além de ordenar o fluxo de tráfego. Já a vertical tem o objetivo de fazer a comunicação de forma suspensa, por meio de placas, transmitindo mensagens fixas ou eventuais, através, principalmente, de legendas e símbolos.

Segundo Cirone Deiró, a falta de sinalização adequada prejudica o trânsito na rodovia e contribui com o aumento do número de acidentes e muitas vezes com a perda de vidas.

“O procedimento de sinalização é um dos mais importantes, quando falamos em termos de segurança nas estradas”, disse.

Cirone Deiró explicou que a sinalização da rodovia vai atender a reivindicações dos moradores do município de Espigão do Oeste e de outros usuários da estrada. “Temos que estar atentos ao que nossa população precisa e trabalhar para que essas necessidades sejam atendidas”, afirmou. Ele também enalteceu o empenho do governador Marcos Rocha, em atender as necessidades da população rondoniense.

