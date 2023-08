Alex Redano indica recuperação rodovias  Vale do Jamari

Solicitação visa o recapeamento de 33 km no trecho entre Ariquemes ao distrito de do 5º BEC.

Preocupado com os moradores que precisam das rodovias que interligam o município de Ariquemes aos distritos e municípios vizinhos, o deputado Alex Redano (Republicanos) indicou ao Poder Executivo, extenso ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a recuperação da RO-257 que promova em caráter de urgência o recapeamento de 33 quilômetros, que liga o município de Ariquemes ao distrito de do 5º BEC, pertencente ao município de Machadinho D’Oeste.

De acordo com o deputado Alex Redano, a indicação visa obter adequadas condições de trafegabilidade e à segurança dos usuários que transitam pelo trecho objeto da presente proposição. “Indicamos ao Poder Executivo, extenso ao DER, para que promova em caráter de urgência o recapeamento de 33 quilômetros da RO-257 na saída de Ariquemes sentido Distrito de 5° BEC, do Município de Machadinho D’Oeste”, lembrou o deputado.

Redano lembrou que é de suma importância o recapeamento deste trecho, por se tratar de uma região com grandes fazendas de gado instaladas em seu percurso, pois a RO 257 representa para Ariquemes uma forte via de escoamento de produção entre aquele município e o Município de Machadinho D’ Oeste. “Ressalto ainda que os empresários da região vivem ainda a expectativa do início das obras da hidrelétrica do Tabajara, no Rio Machado, que levará para a rodovia grande movimentação de cargas e de pessoas, motivo que tem animado os comerciantes locais e o recapeamento solicitado atenderá também as pequenas propriedades rurais que compõem a estrutura económica da RO-257”, reforçou o deputado Alex Redano.

O pedido apresentado pelo deputado Alex Redano atende aos requerimentos protocolizados no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) pela Associação dos Proprietários de Imóveis Rurais da Região da RO 257 (APRO), pela Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Ariquemes (CDL).

Texto Mateus Andrade / Assessoria parlamentar

Foto: Thyago Lorentz / Arquivo ALE/RO