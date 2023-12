Alex Redano participa de entrega cestas básicas para população em situação de vulnerabilidade social

Em um gesto de solidariedade e reafirmando seu compromisso com a população de Ariquemes, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos) realizou nesta terça-feira (19) a entrega de 500 cestas básicas ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A ação beneficiará famílias em situação de vulnerabilidade social, com cadastro atualizado nos últimos 12 meses.

“Iniciamos, em Ariquemes, a entrega de cestas básicas, proveniente de emenda parlamentar de nossa autoria, na ordem de R$ 200 mil. Destinamos essa emenda a Associação São Tiago Maior que está realizando a distribuição, sendo 500 em Ariquemes e 500 em Porto Velho, totalizando mil famílias beneficiadas”, enfatizou Alex Redano.

Para a secretária da Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), Solange Linhares, essa parceria entre o poder público e o terceiro setor, por intermédio da emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex Redano, possibilitou a concessão de 500 cestas básicas as famílias de baixa renda cadastradas na base de dados do Cadastro Único para programas sociais no município de Ariquemes.

“Essa ação entrega muito mais que um benefício eventual, levando dignidade a 500 famílias, que irão complementar a alimentação neste mês de dezembro. É muito gratificante para toda equipe da Semdes e da Prefeitura de Ariquemes, ver o brilho nos olhos de cada um desses beneficiários”, frisou a secretária.

Ainda de acordo com a Semdes, nesse primeiro momento serão contempladas 420 famílias cadastradas ao CRAS, que receberam a cesta básica presencialmente. Outras 80 famílias receberão ao longo da semana.

Além do deputado Alex Redano também participaram da ação o vice-prefeito de Ariquemes, Gabriel Amaral; a secretária da Semdes, Solange Linhares, e o vice-presidente da Associação São Tiago Maior, Jaime Fernandes.

Texto e foto: Mateus Andrade I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO