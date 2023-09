Alex Redano prestigia mais uma ação do lazer na comunidade em Ariquemes

Com o objetivo de levar até as comunidades de toda a cidade, a prefeitura de Ariquemes está realizando o “Lazer na Comunidade”, com diversos serviços, entre eles sociais, esportes e de entretenimento às crianças. O projeto visa garantir serviços sociais à população, com mais facilidade e um dia de diversão às crianças, jovens e adolescentes.

A iniciativa do executivo municipal teve início 20 de agosto, onde foi realizada a primeira edição do “lazer na comunidade” no Setor 10, com Torneio de Futsal a partir das 14h, inscrições na hora com 16 equipes, contando com a premiação de 300,00 para o 1° lugar. Cadastro único, orientação sobre como ter o passe livre, Criança Feliz (com pintura facial), Algodão Doce e Brinquedos Infláveis. Na primeira edição atraiu moradores dos bairros vizinhos e foi o pontapé para mais ações que acontecerão ainda esse ano.

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) destacou a importância dessas ações sociais nos bairros, o quanto isso significa, principalmente a população sentir a presença do serviço público mais perto de suas casas. “Sabemos que como a maioria da população trabalha durante a semana, não conseguem chegar até a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), onde terão informações sobre os serviços sociais, pensando nisso a prefeitura de Ariquemes está levando essas ações até à população, garantindo que possam ter um conhecimento maior sobre seus direitos constitucionais”, destacou o deputado.

Neste domingo (3), a prefeitura de Ariquemes, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo (Funcet) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), levou o “Lazer na Comunidade” com os seguintes serviços ofertados: cadastro único, orientação ao passe livre, criança feliz com pintura facial, distribuição de pipoca e algodão doce e brinquedos infláveis, atendendo moradores do Setor 11 e bairros vizinhos.

A prefeita de Ariquemes, Carla Redano (União Brasil), comemorou mais uma ação social com a comunidade. “É gratificante saber que essas ações estão sendo bem recebidas nos bairros por onde essa equipe da prefeitura está indo, saber que a população está abrindo as portas e recebendo bem toda equipe das secretarias e fundação e direção de esporte envolvidos nessa missão, vamos trabalhar para que o poder público possa chegar mais perto da população”, pontuou a prefeita Carla Redano.

Texto e foto: Mateus Andrade / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO