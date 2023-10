Alex Redano prestigia show do cantor gospel Fernandinho que atraiu moradores do Vale do Jamari

A noite da última quarta-feira (25) foi de louvor e festa em Ariquemes, a Prefeitura promoveu festividades em homenagem aos 46 anos de aniversário do município de Ariquemes. A festa contou com show de renome nacional que foi prestigiado por aproximadamente 15 mil pessoas.

Antes da atração nacional, realizada com o apoio da Fundação de Cultura, Esporte e Turismo (Funcet), foi realizada a Marcha para Jesus com concentração na Praça José Warken. A abertura do evento ficou por conta do grupo Ministério da Fé. Em seguida, a Banda Esplendor se apresentou e ocorreu queima de fogos pelas comemorações dos 46 anos de Ariquemes. Ao final, o cantor gospel Fernandinho se apresentou para encerrar a noite.

Alex Redano esteve acompanhado da prefeita Carla Redano ao longo da programação. “Oportunidade única essa para a população de Ariquemes. A estrutura desse show contou com arquibancadas e uma ala com cadeiras para os idosos, mães com crianças de colo, gestantes e pessoas com deficiência. Tudo isso só foi possível por conta de uma indicação que fiz ao governo do Estado, que foi prontamente atendida”, frisou.

As apresentações foram acompanhadas e traduzidas por dois intérpretes de Libras para atender pessoas com deficiência auditiva e surdos. A praça de alimentação foi mais uma das atrações da noite, com várias delícias disponíveis, o credenciamento dos empreendedores que prestaram serviços com a gastronomia foi feito via chamamento público por meio do Edital nº 009/2023.

Texto: Mateus Andrade / Assessoria parlamentar

Foto: Willian Andrade / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO