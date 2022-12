Alex Telles e Gabriel Jesus têm lesões confirmadas e estão fora da Copa do Mundo

Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa do Mundo FIFA

Ao todo, o Brasil já teve cinco problemas por lesão no Qatar

O time canarinho enfrentou a Coreia do Sul pelas oitavas de final, na segunda-feira

O Brasil não perdeu apenas a invencibilidade na Copa do Mundo FIFA de 2022 com uma derrota de 1 a 0 para os Camarões, na última sexta-feira, 2. Em comunicado, a CBF anunciou que o atacante Gabriel Jesus e o lateral esquerdo Alex Telles, que tiveram de ser substituídos durante a partida, estão fora da disputa no Qatar após a conclusão de exames médicos.

“O coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, está em contato com os diretores esportivos de Arsenal e Sevilla para definir se Alex Telles e Gabriel Jesus continuam com o elenco em Doha para continuidade do tratamento ou se retornam aos seus clubes”, afirmou a entidade. .

O técnico Tite não poderá convocar nenhum jogador para assumir os seus lugares. O regulamento prevê a substituição de atletas contundidos somente 24 horas antes da estreia até. O Brasil tem enfrentado uma série de problemas com lesões desde o início da competição. Neymar, Alex Sandro e Danilo já haviam participado de fora do jogo contra os camaroneses em virtude de restrições físicas.

Agora sem Telles, os pentacampeões mundiais negociações para ter Alex Sandro de volta para o confronto contra a Coreia do Sul, na segunda-feira, 5, pelas oitavas de final. Caso ele não pudesse, as alternativas seriam deslocar Danilo, que já jogou no lado esquerdo pela Juventus, ou voltar a improvisar Marquinhos, como aconteceu no fim do duelo de ontem. Com opções ofensivas de sobra no elenco, o cenário é menos preocupante em relação a Jesus na linha de frente. A comissão técnica realizou treino fechado neste sábado, em Doha, e deve definir o tempo para enfrentar os sul-coreanos somente após a atividade de domingo.