Alianças contra candidatura da realeza são consistentes como a neve que cai todos os anos em Rondônia

Os benefícios das plataformas on-line em que o paciente com TEA não precisa se deslocar para o atendimento, sair de suas residências ou lugares em que se sentem seguros e ter contato físico com o profissional da saúde são os principais fatores para optarem pela telemedicina

A telemedicina, ao integrar a tecnologia à prática médica, apresenta benefícios significativos para pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). As consultas on-line representam uma mudança paradigmática no tratamento, amenizando desafios frequentes enfrentados por pacientes e seus cuidadores. A exposição aos gatilhos que podem desencadear reações adversas nos pacientes é minimizada por meio da telemedicina.

Um dos principais benefícios é a eliminação da necessidade de deslocamento físico, permitindo que os pacientes recebam cuidados especializados no conforto de seus lares. “Esse aspecto é particularmente relevante para pessoas com TEA, que muitas vezes enfrentam desafios relacionados a mudanças de ambiente, novos estímulos e sensibilidades sensoriais”, explicou o médico-gestor do aplicativo de telemedicina assíncrona Olá Doutor, Rafael Machado.

Rodrigo Diesel, 32 anos, professor e influencer digital, confirma o que o médico abordou. “A telemedicina é um recurso que está me ajudando bastante. Por conta de questões sensoriais típicas do autismo e da rigidez cognitiva, muitas vezes lidar com a espera em consultórios, atrasos no atendimento, ou remarcação e cancelamento de consultas, podem ocasionar crises de meltdown (explosivas) ou shutdown (desligamento)”, contou Rodrigo.

As consultas online oferecem um ambiente controlado, no qual os profissionais de saúde podem adaptar a comunicação de acordo com as necessidades individuais de cada paciente com TEA. A possibilidade de interação virtual reduz estímulos sensoriais indesejáveis, contribuindo para uma experiência mais positiva durante as consultas. “Principalmente na nossa plataforma, onde a consulta é assíncrona, via chat. O paciente pode responder por mensagens ao médico, do lugar que ele se sentir mais confortável e sem sequer precisar falar por vídeo, outra dificuldade nestes casos”, afirmou Machado.

Outro fato importante para Rodrigo, que consulta através do aplicativo assíncrono Olá Doutor, é que não há a necessidade de falar, ligar a câmera ou o microfone. “Eu consigo me expressar melhor, principalmente em um momento em que eu já estou mais sensível por causa de uma questão da minha saúde. Consigo, dessa forma, ser mais claro em minhas demandas e explicar melhor o que estou sentindo e precisando”, finalizou.

SOBRE O OLÁ DOUTOR

Diferente de outras soluções baseadas em Inteligência Artificial, o Olá Doutor é um aplicativo que garante que todos os atendimentos sejam realizados por médicos, desde o primeiro contato de acesso. O aplicativo de telemedicina assíncrona – com atendimentos por chat, garante a privacidade do paciente e a sua disponibilidade de tempo e já conta com mais de 175.000 mil downloads, mais de 40 mil pacientes cadastrados e a realização de mais de 1.200 consultas ao mês. Seguindo um crescimento de 20% ao mês.

O Olá Doutor permite às pessoas acessarem um médico em minutos, de qualquer lugar, sem precisar ligar a câmera, agendar consulta e enfrentar filas. O atendimento é realizado por médicos cadastrados no Conselho Federal de Medicina e é possível obter orientações, solicitações de exames, prescrição de medicamentos, receitas de remédios e atestados, quando o profissional da saúde achar necessário, 24 horas por dia e 7 dias por semana.

Camejo Estratégias em Comunicação