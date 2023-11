Alice Camargo prestigia o amigo Theo Matos em pré-estreia do filme “O Primeiro Natal do Mundo”

No último final de semana, a atriz Alice Camargo, atualmente no ar em Fuzuê, prestigiou a pré-estreia de “O Primeiro Natal do Mundo”. O longa, dirigido por Suzana Garcia, chegará no dia 8 de dezembro na plataforma de streaming Prime Vídeo. O filme é estrelado por Ingrid Guimarães, Lázaro Ramos, Fabiana Karla e grande elenco.

Acompanhada dos irmãos também atores, Júlia Camargo e Pedro Camargo, a atriz mirim assistiu a pré-estreia do filme natalino.

Sinopse

O Primeiro Natal do Mundo acompanha o início da celebração natalina da família Pinheiro Lima. Formada por Pepê (Lázaro Ramos), um professor de história viúvo pai de duas meninas e sua nova esposa, Tina (Ingrid Guimarães), uma chefe de cozinha divorciada, mãe de dois filhos, a família tem uma véspera de Natal caótica, em que o desejo de uma das crianças de que o Natal desapareça se realiza.

Em um mundo em que ninguém ouviu falar do Natal, as pessoas perdem muitos dos prazeres da vida, além da capacidade de valorizar a união, perdoar e recomeçar. A família embarca numa jornada para recriar o feriado, seu espírito e suas tradições.

Com Ingrid Guimarães, Lázaro Ramos e Fabiana Karla, o elenco ainda conta com os jovens atores Igor Jansen, Theo Mattos, Valentina Gaspar e Yasmin Londuik, Stella Miranda, além de Cézar Maracujá, Wilson Rabelo e participação especial de Rafael Infante.

Dirigido por Susana Garcia e Gigi Soares, o filme tem o roteiro assinado por Susana Garcia, Alessandra Ruiz, Guilherme Ruiz, Carolina Minardi, Leandro Soares e Júlia Lordello. A produção é de André Carreira.