“Alimenta crise com Exército”, diz Mourão sobre demissão de general

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL O ex-vice presidente Hamilton Mourão

O ex-vice-presidente da República e senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer “alimentar a crise com as Forças Armadas e em particular com o Exército” ao demitir o comandante da tropa. A declaração foi dada à Folha de S. Paulo.

Lula demitiu o comandante do Exército , general Júlio Cesar de Arruda após uma reunião, no Palácio do Planalto, que teve a presença do presidente; do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; e dos comandantes da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno.

A reunião ocorreu na última sexta-feira (20), e foi a primeira do presidente com os comandantes das Forças Armadas após o chefe do Executivo defender punição para militares envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. A demissão de Arruda foi informada neste sábado (20). Ele será substituído pelo atual comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

“Se o motivo foi tentativa de pedir a cabeça de algum militar, sem que houvesse investigação, mostra que o governo realmente quer alimentar uma crise com as Forças e em particular com o Exército. Isso aí é péssimo para o país”, disse Mourão à Folha.

Nesta semana, o novo chefe da Força fez um discurso incisivo de defesa da institucionalidade, em que pediu o respeito ao resultado das eleições e afirmou que o Exército é uma instituição apolítica e apartidária.





Fonte: IG Nacional