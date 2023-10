Alimentação saudável e semijoias são ofertadas na Feira de exposição no hall da Alero

A terça-feira (24) foi marcada pela abertura da feira de exposição de produtos direto ao consumidor, evento organizado pela Rede de Integração e Cidadania da Amazônia (RICAM). Os expositores interagem com o público no hall da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), por meio de ofertas de alimentação saudável e semijoias.

Nesta iniciativa com o foco na economia solidária, que acontece até a próxima quinta-feira (26), os visitantes poderão adquirir açúcar mascavo, colorau, mel de abelha, café torrado e moído, brócolis, rapadura, copaíba, chocolate natural e banha de porco. Para quem queira almoçar, o cardápio é de galinha picante, vatapá e bobó de camarão, arroz paraense e suco de frutas. Aos casais e enamorados, uma boa sugestão seria optar por cosméticos e semijoias.

O expositor que veio do município de Ouro Preto do Oeste, Jair de OIiveira, considera importante essa relação com a sociedade para que os consumidores conheçam produtos saudáveis. Ele destaca que a produção é feita em assentamentos de reforma agrária e, também por agricultores familiares do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) que compõe Nova União, Mirante da Serra e região.

No tocante ao evento, o agricultor diz: “fomos convidados a participar desta feira de economia solidária aqui em Porto Velho, justamente pra apresentar os produtos que a gente traz e produz lá no campo”. No entendimento da expositora, Luza Borum Krenak, deve haver uma conscientização de que a pessoa não deve usar produto químico ou transgênico. Ao invés disso, o uso precisa ser de alimento natural: frutas, verduras, legumes. Se tiver problema de saúde usar as ervas. Preocupada com a questão da geração de renda, tanto do indígena como do pequeno produtor, ela expõe sementes e casca de ervas.

Expondo cosméticos e semijoias, Lídia Carine, se dirige ao público feminino afirmando que os produtos de alto padrão possuem 12mm de banho de ouro para as mulheres se presentearem. No entanto, os homens também podem fazer suas escolhas. Segundo ela “ambos podem comprar perfumes de alta qualidade para andar sempre cheiroso e cheirosa, semijoias para esposa, namorada, amiga e crush”.

Texto: David Rodrigues I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO