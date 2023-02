Alimentos funcionais: entenda o que são e conheça os benefícios

O corpo do homem que estava desaparecido desde quarta-feira (1º), após ser arrastado por uma enchente, foi localizado na tarde de hoje (3) pelos Bombeiros. O carro em que ele estava capotou dentro de um córrego, em Arujá, na Grande São Paulo, e a vítima foi levada pelas águas.

Levantamento da Defesa Civil do Estado de São Paulo, divulgado no dia 1º, mostrou que 24 pessoas morreram por causa das chuvas desde o início de dezembro. Os temporais também levaram 15 municípios do estado a declararem estado de emergência.

Nesta sexta-feira, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo segue abafado, sem chuva e com temperatura média de 28°C. A probabilidade de chuva mais intensa é para o período noturno, como tem ocorrido nos últimos dias, com precipitação moderada a forte com raios e eventuais rajadas de vento.

Os próximos dias serão marcados por chuvas típicas de verão. O calor segue pela tarde, com ocorrência de chuvas no fim do dia. O CGE alerta que, com o solo já encharcado, aumenta o potencial de ocorrência de alagamentos, deslizamentos de terra em áreas de risco, além de transbordamentos de rios e córregos.