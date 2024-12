Aline Campos exibe barriga trincada em nova coleção de Biquíni: ‘Verão 2025’

Mani Rego, ex companheira de Davi Brito aproveitou este sábado (28), par curtir um passeio de barco com familiares e compartilhou o momento com os fãs, nas redes sociais.

“Oi geeeeteee, bom dia, sabadou e a gente tá como? De prainha.”, disse ela ao compartilhar um vídeo. Em seguida, ela mostrou o passeio e também posou para foto com a irmã.

A empreendedora ainda posou usando uma blusa branca e mini saia, esbanjando seu novo corpão. Mani, ainda mostrou imagens da praia paradisiaca e clique que fez com outras pessoas no local.