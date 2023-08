Alinhamento e organização são diretrizes do trabalho colaborativo para aprimorar a prestação de serviços psicossociais à sociedade

Trabalho resultou em identificação de iniciativas que contribuem para manutenção de padrões de qualidade

O Gabinete de Governança (GGOV), com apoio da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça (SCGJ), deu início este mês ao trabalho conjunto com o objetivo de estruturar iniciativas e processos da Coordenadoria do Serviço Psicossocial do 1º Grau (CSPS1G) e outros setores diretamente interessados.

Para integrar os setores, o GGOV, por meio da Coordenadoria de Modernização Institucional (CMI) e da Coordenadoria de Estratégia e Projetos (Coesp), convidou para participar das oficinas as Coordenadorias da Infância e da Juventude (CIJ), da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (COMSIV) e do Programa Justiça Restaurativa (CPJR).

“A Coordenadoria do Serviço Psicossocial deve ser tratada em conjunto com outras unidades que também trabalham com assuntos interdisciplinares e psicossociais”, afirmou a Secretária do GGOV, Rosemeire Moreira.

Após a primeira oficina, a equipe técnica percebeu a necessidade de que o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas (GMF) e o Núcleo de Apoio à Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Nuceja) também participassem, convidados para o trabalho colaborativo.

Na última quinta-feira, dia 24 de agosto, aconteceu a primeira oficina conjunta com esses setores. “O alinhamento entre as unidades e a priorização das iniciativas que serão realizadas contribuirão para os padrões de qualidade, eficiência e presteza dos serviços oferecidos em todas as Comarcas”, comentou a secretária da Corregedoria, Rosângela Vieira.

Considerando o aspecto do serviço psicossocial, foram identificadas 23 iniciativas para o Enfrentamento da Violência Contra a Mulher, 22 iniciativas referentes à Infância e Juventude, 11 iniciativas atinentes ao Monitoramento e à Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas, 4 iniciativas relacionadas à Justiça Restaurativa e 2 iniciativas alusivas a Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

