Campanha de conscientização pelo fim da violência contra mulher é tema da pauta

A coordenadora Sandra Lopes e a psicóloga Thaís Tudela, do Centro de Referência Especializado da Assistência Social no Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica (Creas Mulher), realizaram uma palestra com tema referente ao Agosto Lilás, na quarta-feira (9), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Betinho.

A palestra foi realizada ao Grupo de Convivência de Mulheres do Cras Betinho quando se explicou e debateu sobre o movimento “Agosto Lilás”, que é uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher e foi desenvolvido em referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, criada em 7 de agosto de 2006.

A Lei Maria da Penha surgiu da necessidade de inibir os casos de violência doméstica no Brasil. O nome foi escolhido em homenagem à farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos e ficou paraplégica após uma tentativa de assassinato.

O Creas Mulher faz parte, enquanto Prefeitura de Porto Velho, da Rede Lilás, que reúne instituições, órgãos, agentes e pessoas que trabalham de forma integrada e cooperativa para o objetivo comum de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, sua proteção e atendimento.

O Grupo de Convivência de Mulheres do Cras Betinho teve a oportunidade, com a palestra, de conhecer o trabalho do Creas Mulher e da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar do município de Porto Velho, onde as atividades são realizadas pelo coletivo numa composição de ações integradas, envolvendo todas as instituições que compõem a Rede; e ter esclarecimento sobre as várias formas possíveis de violência contra a mulher e como agir diante delas.

O Centro de Referência de Assistência Social – Cras Betinho está localizado na rua Vila Mariana, nº 9968, setor 35, quadra 193, lote 0081, bairro Mariana, Porto Velho. Telefone: 3901-2879/ 98473-6269.

O alerta sempre fica: diante da violência, denuncie. Os canais de denúncias podem ser:

Polícia Militar – 190

Polícia Civil – 197 (69) 98439-0102

Central Nacional de Atendimento à Mulher – 180 (61) 9610-0180

Ouvidoria Ministério Público do Estado / RO – (69) 999 770 180

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO