Almoço de natal diferenciado com Arroz à piamontese

Reprodução/Twitter Pessoas sofrem com tempestades em São Sebastião

O chefe da Defesa Civil de São Paulo adotou tom pessimista com a possibilidade de encontro de sobreviventes das fortes chuvas que atingiram o litoral do estado na madrugada deste domingo (19). O coronel Henguel Ricardo Pereira afirmou que Vila Sahy, em São Sebastião, foi a mais atingida pelas chuvas e há chances remotas de localizar pessoas com vida.

Até o momento, 24 pessoas foram encontradas sem vida no litoral paulista, sendo 23 na cidade de São Sebastião. Pereira confirmou que uma pessoa foi encontrada com vida na noite deste domingo, mas disse que há muitos desaparecidos em Sahy, Barra do Una e Juquehy.

“Acabamos de resgatar a última vítima com vida. Há mais vítimas na Barra do Una e quatro desaparecidas em Juqueí”, afirmou.

“Infelizmente vamos ter muitos óbitos”, completou Hanguel Pereira.

A prefeitura de São Sebastião estima que ao menos 50 casas ainda estão soterradas, mas não soube precisar o número de desaparecidos. As buscas devem se estender pela madrugada e manhã desta segunda.

O Corpo de Bombeiros deve contar com o apoio do Exército e da Defesa Civil nacional. As equipes foram enviadas na tarde deste domingo após determinação do Palácio do Planalto, atendendo um pedido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ir ao litoral de São Paulo nesta segunda-feira (20) para acompanhar as buscas de vítimas das chuvas. Além do petista, a comitiva deve contar com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff.

Lula e seus pares deverão visitar as áreas mais atingidas pelas chuvas e anunciar ajuda humanitária às cidades afetadas. O chefe do Planalto ainda deverá se reunir com Tarcísio de Freitas, e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto.

Fonte: IG Nacional