Almôndegas Fritas

A morte de Pelé nesta quinta-feira (29.12), aos 82 anos, ganhou amplo destaque nos sites dos principais jornais e veículos de imprensa do mundo, com textos relembrando fatos da história pessoal e profissional do brasileiro e elencando vultuosos números — como o recorde de mais de 1.280 gols já marcados e a conquista de três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970).

O site principal da BBC, em inglês, logo colocou na manchete e no topo da página notícias sobre a morte. O texto principal, assinado pela BBC Sport, afirma que Pelé é “possivelmente o maior jogador” que já existiu. O site noticioso da BBC, a BBC News, também manchetou e destacou várias matérias no topo da página sobre Pelé, incluindo uma live sobre a morte, com transmissão ao vivo de pequenos textos.

Também britânico, o Guardian igualmente destacou a notícia da morte e a história de Pelé na manchete e no topo do site, assim como o The Sun, cuja página ficou repleta de textos sobre o brasileiro e exibiu como manchete “The king is dead” (“O rei está morto”).

Já o americano The New York Times abriu uma seção, abaixo da manchete, destacando três textos sobre o brasileiro e uma pequena galeria de fotos com registros da vida dele. O texto principal afirma em um trecho: “Um herói nacional no seu Brasil de nascença, Pelé era amado ao redor do mundo — pelos muito pobres, entre os quais ele foi criado; pelos muito ricos, em cujos círculos ele transitava; e por qualquer um que o visse jogar.”

Segundo a matéria, Pelé “ajudou a popularizar o esporte nos Estados Unidos”.

“Para alguns, foi o maior de todos (e não só no futebol, mas no conjunto de todos os esportes). Por si só, já seria arriscado citá-lo como ‘o maior jogador de futebol’ — Maradona, Cruyff e Messi, o recente campeão mundial, querem se sentar no mesmo trono —, e a outra comparação é impossível. Nesse ponto, a discussão seria interminável”, diz o texto do Clarín.

A matéria afirma que, além da “imensidade” como atleta, Pelé foi o primeiro jogador que “se transformou em uma personalidade total, global”, tornando-se “o personagem, ao menos desportivo, mais famoso do mundo”. Leia Também: Uso de máscara volta a ser obrigatório no transporte público de SP