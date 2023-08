ALPHAVILLEPraça vai oferecer espaço completo de lazer e prática de atividades esportivas

Obras estão orçadas em R$ 1,8 milhão e área construída será de 8.337,98 metros quadrados

Os moradores do bairro Rio Madeira, na zona Norte de Porto Velho, contarão com uma nova estrutura da Praça do Alphaville, que está sendo construída no espaço entre a Décima Avenida, rua Mário Quintana, avenida dos Imigrantes e a rua Professor Cevanes Monteiro.

“A nossa cidade carecia de mais praças e espaços de lazer e a Prefeitura investiu em bons projetos, para assegurar ambientes que possam servir para reunir a família, os amigos, aliada à recreação e à prática esportiva e de atividades físicas”, destacou o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves.

A nova Praça do Alphaville está sendo erguida com recursos de emenda da ex-deputada federal Mariana Carvalho, com contrapartida da Prefeitura, num investimento de R$ 1,8 milhão. A Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) é a responsável por fiscalizar e acompanhar o andamento dos serviços.

O novo espaço vai contar com pista de skate, pergolados, banco e mesa de xadrez, espaço de treinamento, mesa de piquenique, pista de caminhada, quadra poliesportiva e de areia, campo de futebol society e quiosques. A área construída será de 8.337,98m².

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO