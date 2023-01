Alterado local do Teste de Aptidão Física do processo seletivo do Corpo de Bombeiros de Rondônia

O local marcado para a realização do teste de aptidão física – TAF, do processo seletivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia – CBMRO, sofreu alteração devido às questões climáticas e estruturais do local do teste. As datas previstas continuam as mesmas para os dias 14 e 15 de janeiro, sábado e domingo.

Em Porto Velho, a 2ª etapa do processo seletivo acontece o Teste de Aptidão Física – TAF, sendo convocados 560 concorrentes, 492 homens e 68 mulheres, que tiveram as melhores pontuações na 1ª etapa da prova. O TAF exigirá a execução dos seguintes exercícios: 1ª bateria de testes de barra fixa, de abdominal e corrida. O local onde acontecerá a bateria será na Escola Santa Marcelina – Marcelo Cândia – subsede I, Rua Petrolina, 1080. Já a 2ª bateria de testes será na modalidade natação, no dia 15 de janeiro, também na Escola Santa Marcelina – subsede I, no endereço citado.

De acordo com a comissão organizadora do certame, informações sobre processo seletivo podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico: https://portal.ibade.selecao.site/edital/ver/39

O governador do Estado, Marcos Rocha, destaca: “O governo do Estado tem honrado todos os compromissos assumidos com as forças de segurança, sempre no sentido de valorização e reconhecimento pelos serviços prestados à sociedade. O Governo do Estado tem investido na área de Segurança Pública, principalmente com valorização, equipamentos e capacitação. Desejamos sucesso na aplicação do Teste de Aptidão Física”.

VAGAS

De acordo com o edital publicado, o processo seletivo disponibiliza 112 vagas, sendo 98 para soldados BM masculino e 14 vagas para feminino, os candidatos devem ter entre 18 a 35 anos; o cargo exige ensino médio completo e oferece salários de até R$ 4 mil. O Serviço Militar Temporário terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado, desde que não ultrapasse a duração máxima de oito anos no serviço ativo.

Os candidatos ao cargo de soldado temporário participam de sete etapas, a 1ª etapa foi a aplicação da prova objetiva – realizada no dia 4 de dezembro do ano passado. Subsequente acontece a 2ª etapa, com o Teste de Aptidão Física – TAF; posteriormente a 3ª etapa é avaliação psicológica; seguindo a 4ª com exames médicos. Na 5ª etapa ocorrerá a investigação social; a penúltima etapa, 6ª, consiste em entrevista ao candidato; e a 7ª e última etapa, os candidatos que forem classificados participarão do curso de formação.

Fonte: Governo RO