Alto Alegre dos Parecis recebe mais de R$ 100 mil para saúde

O valor de R$ 150 mil já foi pago para a prefeitura de Candeias do Jamari realizar investimentos na manutenção das ações e serviços de saúde da atenção básica. O recurso é resultado de emenda parlamentar da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT).

“O que estamos fazendo é fortalecer os atendimentos que já são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para que cada vez a população seja melhor atendida. Nossa expectativa é que esses valores colaborem de alguma forma na melhora da qualidade de vida dos pacientes”, declarou a deputada.

Para todo Estado, Cláudia de Jesus destinou mais de R$ 10,6 milhões em emendas parlamentares. A saúde terá quase R$ 5 milhões. Os recursos começaram a ser pagos no ano passado e continuam em 2024. No segundo ano do mandato, a deputada espera ampliar os investimentos em políticas públicas para Rondônia.

Texto: Francisco Costa I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO