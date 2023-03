Aluno dá esponja de aço para professora negra no DF

Reprodução/redes sociais Ao menos dois ônibus foram incendiados em Natal nesta terça-feira (14)





A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte informou, nesta terça-feira (14), que o número de pessoas presas por conta da suspeita de envolvimento nos ataques violentos dos últimos dias subiu para 21.

Entre as pessoas detidas, estão um adolescente, dois foragidos da Justiça que foram recapturados por conta da onda de violência e uma pessoa que estava com uma tornozeleira eletrônica e portava uma arma de fogo.

Também foram apreendidas cinco armas de fogo, um simularco de arma de fogo, 18 artefatos explosivos, seis galões de gasolina, cinco motos e um carro, além de dinheiro, drogas e munições.





A onda de violência, que teve início na segunda-feira (13), se descdobrou nesta terça, com doi ônibus incendiados em Natal, na capital do estado, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A frota de transporte público foi recolhida e a coleta domiciliar de lixo foi suspensa.

Também nesta terça-feira o líder de uma das facções acusadas de ter envolvimento com a onda de ataques violentos foi transferido de uma prisão de Alcaçuz e levado para uma penitenciária federal de detentos de alta periculosidade.

Auxílio da Forna Nacional de Segurança

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, informou que acatou o pedido do governo do Rio Grande do Norte e enviará a Força Nacional de Segurança para conter a onda de violência no estado.

“Atendendo à solicitação da Governadora Fátima, do Rio Grande do Norte, autorizei o envio da Força Nacional para colaborar com a ação das forças estaduais de segurança. Outras ações estão sendo providenciadas e posteriormente serão anunciadas”, escreveu o ministro nas suas redes sociais.

O anúncio de Dino foi uma resposta à solicitação feita pouco antes por Fátima Bezerra (PT), governadora potiguar. Ela afirmou que o auxílio federal seria de suma importância para “restabelecer a paz e a normalidade no local”.

“Já solicitamos ao ministério da Justiça o apoio da Força Nacional de Segurança, para somar esforços e fazer o devido enfrentamento à violência que ocorre no RN, e restabelecer a paz e a normalidade para o nosso povo!”, escreveu mais cedo na sua conta oficial do Twitter.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional