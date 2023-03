Alunos da rede estadual de ensino de Guajará-Mirim participam de oficina de combate às drogas

O perímetro urbano da Rodovia-010, que liga o município de Mirante da Serra a Tarilândia, recebe 38 quilômetros de patrolamento e encascalhamento em pontos críticos. As obras estão sob a responsabilidade do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER e sendo realizadas pela 3ª Residência Regional de Ouro Preto do Oeste.

Para o governador do Estado, Marcos Rocha, as obras de manutenção precisam ser executadas constantemente nas rodovias, “pois fazem parte dos serviços essenciais, que visam garantir a trafegabilidade, segurança e qualidade de vida para toda a população de Rondônia”.

Segundo o residente Gilvane Fernandes da Silva, a equipe da 3ª Residência Regional tem trabalhado com empenho para garantir a finalização das obras, de forma ágil e que garanta a trafegabilidade na RO-010.

De acordo com o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, o DER segue com o cronograma de trabalho. “Nossa equipe de planejamento identificou pontos críticos nas rodovias estaduais e está atendendo de acordo com a necessidade de cada região”, informou.

Fonte: Governo RO