Alunos da Rede Estadual de Porto Velho são premiados com medalhas de bronze na Olímpiada Brasileira de Matemática

Estudantes pertencentes às unidades educacionais geridas e conveniadas pelo Governo de Rondônia receberam medalhas de bronze na cerimônia regional de premiação da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Obmep, edição 2023. Foram 14 estudantes da Rede Estadual de Porto Velho, que receberam a premiação no Teatro Banzeiros, na sexta-feira (22).

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática, a Obmep tem como objetivos identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades nas áreas científicas e tecnológicas, bem como promover a inclusão social e contribuir para a qualidade da educação básica no Brasil. A Secretaria de Estado da Educação – Seduc contou com a participação de nove escolas, sendo elas: Escola Marcelo Candia, Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Rondônia, Instituto Carmela Dutra, bem como as escolas Professora Flora Calheiros Cotrin; Murilo Braga; Professor João Bento da Costa; Lydia Johnson de Macedo; e Professor Eduardo Lima e Silva.

A coordenadora de Gestão Escolar, Sheila Ribeiro avalia as olimpíadas de forma positiva, uma vez que incentiva os alunos a prosseguirem os estudos, especialmente nessa área. “É um orgulho presenciar essas premiações aos nossos estudantes. É sinal que nosso trabalho está dando resultado nas escolas”, destacou.

ALUNO MEDALHISTA

Um dos medalhistas, Lucas Gabriel Menezes da Silva, comentou que foi a primeira vez que conseguiu participar da competição. “É uma sensação única estar ganhando essa medalha, ainda mais porque sempre tive interesse na área. Foi algo que plantei e agora estou colhendo, fruto do meu esforço e dedicação nos estudos”, pontuou.

LISTA DOS PREMIADOS

⦁ Isabele Lopes de Oliveira – EEFM Marcelo Candia;

⦁ Gustavo Oliveira da Silva Martis – EEFM Marcelo Candia;

⦁ Sophia Cristina Lima Reis – Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Rondônia – CTPM1;

⦁ Maysa Nunes Souza – EEFM Marcelo Candia;

⦁ Lucas Gabriel Menezes da Silva – EEEFM Flora Calheiros;

⦁ Eduarda da Silveira Campos – EEFM Marcelo Candia;

⦁ Moisés Lopes Nascimento Amaral – EEFM Marcelo Candia;

⦁ Nathan Vinícius Paixão de Souza – EEFM Marcelo Candia;

⦁ Lucas Souza Mamica – Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Rondônia – CTPM1;

⦁ Nícolas Smith Campello Silva – EEEFM Murilo Braga;

⦁ Ricardo Alves da Silva – IEE Carmela Dutra;

⦁ Davi Medeiros – EEEM João Bento da Costa;

⦁ Beatriz Cordeiro da Silva – EEEMTI Lydia Johnson de Macedo;

⦁ Tiago Henrique Rabelo Nacimento – EEEFM Eduardo Lima e Silva.

Fonte: Governo RO