Alunos da rede pública participam de visita assistida na Assembleia

Alunos do ensino médio de escolas estaduais visitaram na manhã desta quarta-feira (22) as dependências da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). A visita faz parte das comemorações de 40 anos da promulgação da Constituição Estadual.

O grupo foi formado por mais de 100 alunos de nível médio do Colégio Tiradentes e das escolas estaduais de Ensino Fundamental e Médio Major Guapindaia e Professor Joao Bento da Costa. Acompanhados pelo diretor da Escola do Legislativo, Alexandre Silva, e de servidores da Assembleia Legislativa de Rondônia, os estudantes começaram o passeio no plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos, da Casa de Leis.

Diretor da Escola do Legislativo, Alexandre Silva, conduziu os alunos pela Alero (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Eles ouviram uma palestra do Secretário Legislativo da Casa de Leis, Carlos Alberto Manvailer, que explicou como funcionam e são atendidas todas as demandas que chegam ao Parlamento. O secretário detalhou os procedimentos que ocorrem, por exemplo, desde a chegada de um Projeto de Lei enviado pelo Executivo, a análise pelas comissões e depois a efetiva colocação em pauta para votação.

O deputado estadual Luís do Hospital (MDB) também palestrou contando um pouco sobre a atividade parlamentar e as atribuições pertinentes aos deputados.

Deputado Luís do Hospital recepcionou os alunos no plenário da Assembleia (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Na sequência, os adolescentes conheceram o auditório da Assembleia e o plenarinho onde são discutidas questões pertinentes às 16 comissões permanentes que a casa possui. O encerramento da visita aconteceu no gabinete da Presidência, quando os estudantes foram recebidos pelo chefe de gabinete, Vitor Hugo. O deputado Luís do Hospital também acompanhou a visitação.

No local, houve um momento cultural com apresentação do Coral Vozes do Legislativo que costuma abrilhantar os eventos festivos da Assembleia.

O coral é composto por mais de 40 integrantes, entre servidores públicos efetivos e comissionados, que trabalham na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Coral Vozes do Legislativo se apresentou aos alunos (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Texto: Cícero Moura I Secom ALE/RO

Fotos: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO