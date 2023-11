Alunos da Unir e Fimca participam dos 40 anos da Constituição Estadual

Após quase uma semana de comemorações dos 40 anos de promulgação da Constituição Estadual, a programação da Assembleia Legislativa (Alero) vai chegando ao fim. Nesta sexta-feira (24) pela manhã professores e alunos da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e Faculdade Fimca visitaramm o Parlamento Estadual para conhecerem um pouco de como funciona a Casa do Povo.

O Poder Legislativo tem como finalidade elaborar leis, apresentar projetos, indicações, proposições, fiscalizar os atos do Executivo, dentre outras obrigações. A maioria da população não conhece como funciona um parlamento, por isso a Mesa Diretora da Alero, presidida pelo deputado Marcelo Cruz (Patriota) programou uma semana de atividades sociais, pedagógicas e técnicas com a participação direta da população priorizando escolas de níveis Médio e Superior com reuniões, palestras, oficinas, peça de teatro tendo como tema os 40 anos da Constituição.

Cerca de 80 alunos da Unir e Fimca, além de professores e diretores conheceram as instalações da Alero visitando os gabinetes administrativos e assistiram à peça teatral, tendo como tema a história de como teve início a Assembleia Legislativa, trajetória, elaboração da Constituição, contratação dos primeiros servidores e como surgiu o Estado. Uma peça lúdica simbolizando os 40 anos da Constituição.

A organização da programação deste dia foi da Escola do Legislativo (AEL), que é mantida pela Alero. Segundo o diretor-geral da escola dos deputados, Alexandre Silva, a comemoração dos 40 anos da Constituição Estadual, “é um marco histórico do nosso estado, que tem que ser exaltado”.

A participação dos professores, alunos, diretores foi efetiva, segundo Alexandre. “Nossos agradecimentos a eles, pela receptividade e estamos cientes, que foi o início de uma parceria permanente da nossa escola, que será compartilhada com os demais estabelecimentos de ensino, como aconteceu com a Unir, Fimca, Major Gruapindaia e João Bento da Costa”.

As comemorações serão encerradas com a corrida rústica (feminino e masculino) de 5km e 10km , que será realizada no domingo (26) em Porto Velho com participação de servidores públicos e à comunidade em geral. O participante colabora com um quilo de alimento no ato da inscrição. O total arrecadado será distribuído a entidades beneficentes.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO