Alunos do Idep apresentam propostas temáticas de eventos comemorativos em conclusão de curso

Com formatura marcada para o mês de dezembro, alunos do Curso Técnico em Eventos da Turma B 2021, da Escola Técnica Estadual – Etec do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional -Idep, comprovaram com atividades na prática, o conhecimento adquirido durante as aulas iniciadas em novembro de 2021, no turno da noite.

Durante o Projeto Integrador, última disciplina antes da conclusão, que inclui todo conteúdo ministrado ao longo da grade curricular, a turma se dividiu em três grupos, os quais simularam stands para apresentação de empreendimentos na área de eventos, como se estivessem participando de uma feira do setor.

Segundo a professora Ana Maria Alves da Silva, mentora do Projeto Integrador, que coordenou a atividade de 100 horas, o trabalho da Exposição de Técnicos de Eventos – Expotec, começou no início de outubro e foi concluído na sexta-feira, 11. “Começamos com a parte teórica, elaborando o documento de abertura de cada empresa, que apesar de fictícia, foi necessário ter essa etapa”, explicou a docente.

Foram idealizados três empreendimentos – o Buffet regional Kaboquinho, a empresa Realize Eventos, apresentando uma confraternização corporativa inspirada no réveillon 2023 e a empresa DAM Eventos, que produziu um aniversário, tendo como tema a Copa do Mundo.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, que participou da recepção dos estudantes acompanhada pela equipe pedagógica da instituição de ensino, elogiou a competência da turma de formandos. “É gratificante observar que os alunos, mesmo diante de dificuldades, inclusive utilizando em algumas peças material reciclável nos brindou com um trabalho tão refinado e primoroso”, destacou. “É motivador saber que os estudantes estão abraçando a oportunidade de frequentar um curso de alto nível, ofertado gratuitamente pelo Governo do Estado”, concluiu Adir.

Já a aluna Dayse Lucyd, que integrou o grupo responsável pela festa em ritmo do Campeonato Mundial de Futebol , destacou durante a apresentação do trabalho, a importância do Idep na sua carreira. “Eu já havia tentado fazer esse curso, através das faculdades só que pra mim o custo era muito alto e por isso estou feliz e grata”, comemorou.

Fonte: Governo RO