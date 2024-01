Amaggi inaugura em março fazenda movida a biodiesel de soja

A Amaggi, uma das maiores produtoras de soja do Brasil, inaugurará em março de 2024 a primeira fazenda do País com os maquinários movidos por biodiesel de soja.

A Fazenda Sete Lagoas, localizada em Diamantino (MT), terá todo o seu maquinário operando com o combustível renovável, produzido a partir da soja cultivada na própria propriedade. A Fazenda Sete Lagoas tem 3.600 hectares e produz soja e milho.

O B100 que abastecerá os maquinários da propriedade será produzido pela própria Amaggi, em sua fábrica de biodiesel em Lucas do Rio Verde (MT). Os testes da empresa para operar com o B100 começaram em março de 2022, na Fazenda Itamarati, a maior da companhia, em Campo Novo do Parecis (MT).

Ao todo, já são quase 20.000 horas de operação de máquinas com o biocombustível, o que atesta a segurança e eficácia para sua utilização. Segundo a empresa, a parceria com a John Deere foi fundamental para o sucesso da iniciativa. Os motores da montadora americana são capazes de operar com biodiesel.

A operação com B100 na Fazenda Sete Lagoas terá início após anuência da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). A Amaggi solicitará em breve à ANP a autorização necessária, que será emitida pelo órgão ambiental competente.

Fonte: Canal Rural

Fonte: Pensar Agro