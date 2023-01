AMAZONAS: Prefeitura faz concursos público oferecendo 520 vagas para vários cargos

As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior; confira

No estado do Amazonas, a Prefeitura de Novo Aripuanã anunciou a abertura de dois novos Concursos Públicos, que tem como objetivo preencher, ao todo, 520 vagas, com candidatos de nível fundamental, médio e superior.

Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de:

Nº 01/2022: Monitor Infantil (20); Professor de Educação Infantil (27); Professor Anos Iniciais – 1º ao 5 Ano (92); Professor Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano – Língua Portuguesa (21); Professor Ensino Fundamental Ii – 6º ao 9º Ano – Matemática (21); Professor Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano – Geografia (11); Professor Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano – História (11); Professor Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano – Ciências (11); Professor Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano – Educação Física (12); Professor Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano – Língua Inglesa (2); Assistente Social (4); Auxiliar de Serviços Gerais (29); Merendeira (40); Nutricionista (1); Psicólogo (2); Pedagogo (10); Professor Educação Especial (2); Vigia (18).

Nº02/2022: Agente Administrativo (60); Assist.Consultório Dentário (5); Assistente Social (4); Fiscal de Vigilância Sanitária (4); Guarda Municipal Feminino (10); Guarda Municipal Masculino (20); Motorista Ambulância Terrestre (5); Motorista Fluvial (3); Psicólogo (1); Técnico em Agropecuária (4); Técnico em Enfermagem (30); Vigia (39); Fonoaudiólogo (1).

Ao serem contratados, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornadas de 20 a 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$1.212,00 a R$3.800,00.

Para participar

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 2 de dezembro de 2022 até às 23h59 do dia 3 de janeiro de 2023, observado o horário local, no site da Merkabah. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor de R$50,00 a R$100,00.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 5 e 6 de fevereiro de 2023. Para alguns cargos também haverá prova de títulos, prova prática, teste de aptidão física e avaliação psicológica.

Validade

O prazo de validade dos Concursos será de dois anos, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo, a critério da Prefeitura de Nova Aripuanã, ambos serem prorrogados uma vez por igual período.

PCI Concursos