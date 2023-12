Não será permitida a comercialização de produtos na avenida Farqhuar

Com a realização da festa de virada preparada pela Prefeitura de Porto Velho no cruzamento da avenida Farqhuar com a Sete de Setembro, a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) já definiu em consenso com os ambulantes os detalhes para a comercialização de alimentos, bebidas e outros produtos, nas proximidades do local.

Segundo o diretor do Departamento de Posturas Urbanas, Gilbson Moraes, devido o baixo interesse dos ambulantes (já que muitos estão atuando no Parque da Cidade), para a festa de réveillon não

houve a necessidade de abertura de processo de licenciamento. Os interessados serão alocados na rua Henrique Dias, entre o Prédio do Relógio e o Mercado Central, sendo que de um lado da via estarão as barracas e do outro os carrinhos.

“O posicionamento deles será definido por meio de sorteio no dia 31, às 9h”, completou o responsável. Fica proibida a presença de ambulantes na avenida Farqhuar. Para manter a ordem, a Semusb vai atuar com a fiscalização durante todo o evento, previsto para iniciar a partir às 19h do próximo dia 31.

