América-MG elimina o Red Bull Bragantino e vai para as quartas da Sul-Americana

O Red Bull Bragantino se despediu da Copa Sul-Americana de 2023. Na noite desta quinta-feira (10), o Massa Bruta recebeu o América-MG na Neo Química Arena, em São Paulo, empatou em 3 a 3, mas foi superado pelo adversário na disputa de penalidades por 4 a 3. Sorriso, duas vezes, e Léo Ortiz marcaram os gols do Braga no tempo regulamentar.

Agora, a equipe de Bragança Paulista se concentra na disputa do Brasileirão, competição em que ocupa a quinta posição. O próximo desafio é na segunda-feira (14), às 21h, no Nabizão, diante do Vasco pela última rodada do primeiro turno.

O JOGO

O Braga abriu o placar aos quatro minutos de jogo. Aderlan deu longo lançamento do campo de defesa. A bola passou por todo mundo e ficou o goleiro Mateus Pasinato, ainda fora da área. Sorriso pressionou, conseguiu vencer a disputa e só empurrou para o gol vazio.

Aos 22 minutos, Aderlan cobrou lateral da direita, mas a defesa afastou. Juninho Capixaba ficou com a sobra, acionou Bruninho, que rapidamente achou Vitinho na entrada da área pela esquerda. O camisa 28 bateu tirando do goleiro e levou muito perigo ao gol adversário, mas a bola triscou a trave esquerda e foi para fora.

O América empatou aos 46 minutos com Mastriani.

Logo na sequência, aos 47, o segundo do Massa Bruta. No reinício do jogo, bola longa para o campo de ataque. Após bate-rebate, Juninho Capixaba venceu a disputa com a marcação e deu um tapa por elevação para dentro da área. Sorriso disparou por trás da defesa e deu lindo toque por cima do goleiro para desempatar a partida.

Antes do fim do primeiro tempo, aos 49, o América empatou novamente, desta vez com Éder.

No início da segunda etapa, aos 3 minutos, Aderlan roubou a bola pela direita no campo de ataque e cruzou à meia altura para dentro da área. Matheus Gonçalves surgiu sozinho e escorou na direção do gol. Cavichioli, que entrou no intervalo, fez grande defesa.

Aos 8 minutos, Léo Ortiz carregou a bola até o campo de ataque e deu passe por elevação para Thiago Borbas. O uruguaio tentou a finalização de esquerda, mas a bola saiu sem muita força e o goleiro fez a defesa.

O terceiro gol do Red Bull Bragantino foi monumental. Aos 11 minutos, Léo Ortiz saiu do campo de defesa, tabelou com Juninho Capixaba, avançou por todo o ataque, invadiu a área pela esquerda, driblou o marcador, puxou para o meio e bateu rasteiro, tirando de Cavichioli, para marcar um golaço. O primeiro do capitão após o retorno da lesão.

Aos 24 minutos, Lucas Evangelista cobrou falta para dentro da área, Léo Ortiz subiu bem e escorou para o meio. Thiago Borbas apareceu nas costas da marcação na segunda trave e escorou, mas a bola foi para fora.

O América empatou no último lance do jogo, aos 53 minutos, com Mastriani cobrando pênalti.

A partida terminou com 3 a 3 no placar e a vaga foi definida nas penalidades. Na disputa, 4 a 3 para o América-MG.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 3 (3) x (4) 3 América-MG

Local: Neo Química Arena, em São Paulo;

Público: 7.847;

Renda: 190.680,00;

Árbitro: Jhon Ospina (COL);

Assistentes: Sebastian Vela (COL) e Jhon Gallego (COL);

Cartões amarelos: Éder, Rodriguinho e Paulinho Bóia (América-MG), Matheus Gonçalves (Red Bull Bragantino);

Gols: Sorriso, aos 4min do 1ºT e aos 47min do 1ºT, Léo Ortiz, aos 11min do 2ºT (Red Bull Bragantino), Mastriani, aos 46min do 1ºT e aos 53min do 2ºT, e Éder, aos 49min do 2ºT (América-MG).

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista, Bruninho (Thiago Borbas), Sorriso (Talisson), Sasha (Matheus Gonçalves) e Vitinho (Luan Cândido). Técnico: Pedro Caixinha.

América-MG: Mateus Pasinato (Matheus Cavichioli); Rodriguinho, Julio, Éder, Marlon, Lucas Kal (Emmanuel Martinez), Javier Méndez (Mastriani), Alê, Juninho, Matheusinho (Everaldo) e Paulinho Bóia (Benítez). Técnico: Diogo Giacomini.

Fonte: Esportes