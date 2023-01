América-MG vence Ituano e esta na semifinal da Copinha

O América-MG confirmou sua vaga na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta quinta-feira (19) ao derrotar o Ituano por 3 a 0, na Arena Barueri. Agora aguarda o vencedor do confronto entre Santos-SP e Fortaleza-CE para conheceu seu próximo adversário. Campeão em 1996, o América chegou a sua segunda semifinal consecutiva. No ano passado, o clube mineiro caiu para o Santos por 3 a 0.

O América fez a partida ficar tranquila nesta quinta-feira. O time mineiro foi para cima logo no início e abriu o placar aos três minutos. Após corte errado da defesa do Ituano, Renato Marques só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Aproveitando o embalo, o América ampliou aos 21 minutos. Renato Marques fez bela jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Breno, que só completou. O Ituano ainda tentou responder, mas ficou longe de ameaçar o gol adversário.

O panorama do segundo tempo foi o mesmo. Aos 20 minutos, Adyson ficou com a bola no meio de campo, avançou e chutou certeiro para fazer o terceiro do time do América. A partir daí o clube mineiro passou a administrar o resultado.

O Ituano, então, pressionou até o fim, mas não conseguiu diminuir. Vinícius jogou a última chance do time paulista na trave.

Fonte: Agência Esporte