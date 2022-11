Amostras de café canéfora finalistas no Coffee Of The Year são de Rondônia; concurso elegerá melhores cafés do Brasil

Rondônia está na disputa para conquistar a classificação de melhor café do Brasil no Coffee Of The Year 2022, que será realizado nos dias 16 a 18 de novembro, em Belo Horizonte, para escolha dos grandes destaques do ano, entre amostras de arábica e canéfora. O Estado já chegará ao evento se sobressaindo pela quantidade de amostras finalistas do concurso. Tem 21 das 30 amostras do tipo canéfora. A representatividade do Estado no concurso, que acontece anualmente na Semana do Café, é considerado algo inédito e reflexo do trabalho dos cafeicultores, juntamente às inovações, tecnologias e políticas públicas voltadas para a cafeicultura.

Conforme destacado pelo governador Marcos Rocha, o Governo de Rondônia tem diversas ações de fomento à cafeicultura, a exemplo da entrega de mudas de café clonal pelo Programa ‘‘Plante Mais’’. ‘‘A cafeicultura é muito importante para nosso Estado. Rondônia é segundo maior produtor de café robusta Coffea Canephora do Brasil e o maior da região Norte. Vamos continuar investindo em boas práticas, melhoramento genético e tecnologias para ajudar a fortalecer ainda mais a nossa produção de café, com sustentabilidade e qualidade’’, disse o governador Marcos Rocha.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo Batista, reforça que na atual gestão foram adquiridas a maior quantidade de mudas da história da cafeicultura rondoniense. ‘‘É indiscutível que na gestão do governador Marcos Rocha a cafeicultura de Rondônia cresceu consideravelmente. Tanto é verdade que conquistou reconhecimento de melhor café do Brasil. Isso ocorre graças ao comprometimento e investimento da administração na valorização dos produtores no Estado, atrelado à dedicação dos servidores no desempenho das suas respectivas funções junto à Secretaria e Emater”, destacou o secretário Luiz Paulo.

O Estado já destinou 3,5 milhões de mudas do café clonal , gratuitamente aos produtores e também fortalece a cafeicultura rondoniense com entrega de calcário para melhoria do solo, com a assistência técnica da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RO, que passou por revitalização, e com o estímulo à melhor qualidade do café com a realização do Concafé, Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia.

O secretário adjunto da Seagri, Janderson Dalazen explica que o Concafé tem funcionado como um motivador para os cafeicultores buscarem aprimorar a qualidade do café de Rondônia, pois eles preparam suas amostras para participar deste concurso, e consequentemente, essas também são inscritas no concurso nacional. Janderson acrescentou ainda que, as amostras que vão concorrer no Coffee Of The Year 2022 foram enviadas com apoio da Seagri, considerada uma das etapas mais caras, que é o transporte delas de Rondônia para Belo Horizonte. ‘‘Nós temos visto uma evolução na qualidade do café de Rondônia motivado por esse movimento, o Concafé, organizado pelo Governo do Estado. Entre as amostras dos finalistas está o produtor que ganhou o Concafé. O João da Luz, do município de Cacoal’’, disse Dalazen.

Produtor do município de Cacoal, João da Luz ficou no terceiro lugar do Concafé de 2021, ganhou um torrador, o que o fez querer abrir uma agroindústria, e está trabalhando nisso. Esse ano, chegou ao pódio, e conquistou um trator cafeeiro. ‘‘O Governo tem nos ajudado muito com orientações, técnicas e acompanhamento de como produzir o café. Estamos recebendo muito apoio, a nossa cafeicultura está sendo fortalecida’’, disse o cafeicultor que participa pela primeira vez do Coffee Of The Year 2022.

Além do João, outros 16 produtores de Rondônia participam do Coffee Of The Year 2022. Rondônia ficou em primeiro lugar na categoria “Fermentação Induzida para Canéfora”, em 2020 e 2021. ‘‘A participação de Rondônia no Coffee Of The Year 2022 reforça a consolidação da cafeicultura rondoniense no cenário nacional, é fruto da união dos vários elos da cadeia produtiva: pesquisadores, Governo do Estado e especialmente os produtores; traz visibilidade nacional e internacional para a cafeicultura rondoniense, valoriza os cafés robustas amazônicos e é uma oportunidade para atrair investidores para o Estado’’, considerou Dalazen.

