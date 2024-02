Mais de 18 vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde de Porto Velho

O ambiente escolar é um espaço de aprendizados, trocas de experiências e de desenvolvimento das crianças e adolescentes. Mas também é um local que favorece a transmissão de uma série de doenças infectocontagiosas como a gripe, covid-19, sarampo, varicela, poliomielite, meningite, caxumba e rubéola. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) ressalta a importância dos alunos atualizarem o cartão vacinal para um ano letivo produtivo e saudável.

A médica pediatra Lidiane Cavalcante explica que o momento de volta às aulas e a retomada do convívio social deixa o público infantojuvenil mais exposto a vírus e bactérias que geram diversas enfermidades.

“O ideal é que, antes de retornar à escola, as crianças atualizem os seus cartões de vacina. Como elas ainda estão com o sistema de imunidade em fase de desenvolvimento, naturalmente possuem mais chances de adquirir e transmitir doenças infecciosas. Ainda mais em seu ambiente escolar, onde existe maior aglomeração deste público, além do compartilhamento de brinquedos, objetos e alimentos”, afirma.

A pediatra ainda relata que durante o período de férias muitas famílias viajam para diversas localidades do Brasil, o que pode causar a transmissão de uma série de doenças. A médica também enfatiza que essas doenças, principalmente as infecciosas, são imunopreveníveis, ou seja, podem ser evitadas ou amenizadas com a vacinação.

“Viajar nas férias é a melhor hora para relaxar e não se preocupar com casa, trabalho e escola. Mas, isso deve ser diferente com a saúde. É importante que os cuidados sejam redobrados para evitar agravos. Às vezes, o vírus que circula aqui não é o mesmo em outra cidade e quando viajamos podemos levar e também trazer doenças. A vacina é crucial para a prevenção de doenças e promoção à saúde”, frisa Lidiane.

CARTÃO VACINAL EM DIA

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra as doenças. Em Porto Velho, os imunizantes são ofertados, gratuitamente, em todas as unidades de saúde da capital. Confira aqui o horário e endereço dos locais de imunização.

Mais de 18 vacinas estão disponíveis para proteger seus filhos e sua família de doenças como poliomielite, sarampo, gripe, covid-19, rubéola, caxumba, entre outras como:

• BCG;

• Hepatite A e B;;

• Penta (DTP/Hib/Hep.B);

• Pneumocócica;

• Meningite;

• Vacina Rotavírus Humano (VRH);;

• Febre amarela;

• Tríplice viral;

• DTP (tríplice bacteriana);

• Varicela;

• HPV.

OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Além da vacinação, existem outras medidas preventivas que podem ser adotadas, tanto pelos pais quanto pela escola. São cuidados rotineiros de higienização e conscientização pessoal que auxiliam no combate a propagação de vírus e bactérias.

Na escola, é recomendado que os ambientes estejam sempre bem higienizados e ventilados e que os alunos sejam incentivados a usar álcool em gel e lavar as mãos com água e sabão. Para os pais, a recomendação é que, mediante qualquer sintoma, a criança seja avaliada por um médico, que pode recomendar afastamento temporário do ambiente escolar para evitar a transmissão em caso de confirmação de doenças infecciosas.

Já os estudantes devem adotar, diariamente, as seguintes medidas:

• Higienização frequente das mãos;

• Uso frequente de álcool em gel;

• Higiene diária do material escolar;

• Uso de lencinho descartável no ato de tossir ou espirrar;

• Não compartilhar objetos de uso pessoal.

AÇÕES

Com o objetivo de aumentar os índices de imunização, a Semusa desenvolve diferentes estratégias. Uma das iniciativas é a intensificação da vacinação nas escolas, realizada pelas equipes de saúde através do Programa Saúde na Escola (PSE).

Além disso, a Divisão de Imunização da Semusa também realiza ações estratégicas fora das unidades de saúde, a exemplo das vacinas itinerantes nas zonas rurais e distritos de Porto Velho.

Segundo a coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, as ações são pensadas de forma estratégica com foco em imunizar o maior número de pessoas.

“As vacinas são fundamentais para a prevenção da forma mais grave das doenças. Protegendo de forma individual e coletiva. Além de contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico das crianças e reduzir os riscos de contrair uma série de agravos. Por isso, é muito importante que os pais se atentem às vacinas previstas no calendário de vacinação infantil e levem seus filhos para vacinar. A vacina salva e protege vidas”, frisa.

Texto: Jainni Victória (sob supervisão de Luciane Gonçalves)

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO